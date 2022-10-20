快訊

林耕仁碩論遭檢舉抄襲同學研究 中華大學調查出爐

幫女友調閱個資？北市刑大一偵查佐遭署政風室調查

義務役延長月領最低生活費1.5萬元？ 主計長回應了

「文青水園水資源回收中心」榮獲國家建築金質獎

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市政府水務局長劉振宇。圖／水務局提供
桃園市政府水務局長劉振宇。圖／水務局提供

第24屆國家建築金質獎頒獎典禮於昨在中油大樓國光會議廳舉行，桃園市政府水務局「文青水園水資源回收中心」榮獲第24屆國家建築金質獎設施工程組-污水處理廠獎項。桃園市政府水務局長劉振宇表示，污水廠建設往往帶給當地居民的反對，在建設文青水園水資源中心時，考量鄰近住宅區，且桃園機場捷運A7站周邊綠地稀少，故將污水處理設施全面地下化。

劉振宇表示，地面上空間則規劃景觀綠地，打造為全國最美最親民的水資中心，不只解決當地污水，更能解決桃園機場捷運A7站綠地不足的問題，讓民眾可以多了一個散步休憩的空間。

而在污水處理方面，廠內採智慧雲端操作方式，將廠內數據同步傳至桃園市政府水務局所建置的MIS系統內，除可以遠端監測目前廠內數據，目前也將整理成為大數據，以利未來建置污水處理廠參考的方向，打造全新e化的污水處理廠。

除此之外，桃園市境內諸多產業需要大量的用水，文青水園水資源回收中心目前已將污水處理到再生水等級，且與華亞科技園區科技廠簽訂再生水的使用意向書，讓處理完的水不是直接排掉，而是有效的去利用水資源，「文青水園水資源回收中心」建設符合「國家建築金質獎」宗旨，以「以人為本」為出發點相互呼應。

劉振宇說，目前「文青水園水資源回收中心」內舉辦「NEXT WATER Science Gallery流動的科學，不思議的水」展覽，讓一般民眾可以更近距離的了解污水處理廠，後續建設將以文青水園水資源回收中心為模版，慢慢改變民眾對於污水處理廠的刻板印象，不再只是又髒又臭的鄰避設施，而是成為市民休憩及環境教育的好所在。

污水 桃園機場 水資源

延伸閱讀

台中旱溪、大里溪2水利工程 獲國家建築金質獎

美女主播花450買手掌大的蛋糕　品嘗後「奇檬子跟草泥馬很搭」

桃市提前整備…尼莎颱風侵襲 長庚A8站免除淹水危機

豆奶控手刀衝！摩斯漢堡新推在地「摩斯豆奶」，文青包裝打卡IG，還有「無加糖、微糖」兩種貼心口味，健康飲品新選擇

相關新聞

去大溪不只逛老街！ 木博館群探索大溪百年光景、漫遊地景風光

桃園最初的發展就從大溪開始，商船循著美麗的大漢溪駛向淡水河進行貿易，造就大溪市鎮的繁華，大溪老街（和平路）、新南老街（中山路）商號林立，氣派的店舖山牆與石柱，融合了閩南傳統風格與日治大正時代盛行的巴洛克元素，訴說歷史的脈絡、見證時代的變遷，歷史老屋經過細心整修，重新打開大溪的文化之窗。

桃園市1周18人違反防疫居隔 衛生局開罰

桃園市衛生局今天下午表示，Omicron亞型變異株仍處高原期，但近一周桃園市警方已查獲17人於居家隔離期間違規外出，另有...

2022桃園三界爺文化祭 明起系列活動起跑

2022桃園三界爺文化祭今於中壢大崙崇德宮舉辦活動開跑記者會，宣布系列活動於明起至11月6日正式展開，今年活動包含三界爺...

六都外財政表現第一！「會賺錢又積極還債」竹縣長楊文科被讚「減債王」

新竹縣長楊文科積極自籌財源建設、並持續還債，被今（20）日出刊的《商業周刊》地方財政治理調查系列報導，評選新竹縣為非六都...

「八德區忠義街道路開闢工程」動土典禮 提升城市機能

桃園市政府於今下午辦理「八德區忠義街道路開闢工程」動土典禮，屬縱貫公路桃園內壢間都市計畫的瓶頸道路，工程範圍自華康街路口...

議員參選人劉寶玲總部成立 今晚北藝大學生贊助熱場

苗栗縣第3選區無黨籍縣議員參選人劉寶玲今天上午總部成立，競選團隊一起在服務處大門口焚香祈福圓滿平安，儀式簡單虔誠，但晚間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。