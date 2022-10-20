「八德區忠義街道路開闢工程」動土典禮 提升城市機能

桃園市政府於今下午辦理「八德區忠義街道路開闢工程」動土典禮，屬縱貫公路桃園內壢間都市計畫的瓶頸道路，工程範圍自華康街路口至忠義街，是永豐路與台一線間桃園大圳水圳道路最後一哩路，將來完工後可有效提升當地交通路網及用路人行車品質，促進整體區域發展與便利性。

桃園市長鄭文燦表示，八德區華康街及忠義街位處工業區與住宅聚落之間，上下班尖峰時段車流量龐大，都市計畫道路瓶頸開通及紓解車流、提升行車用路安全有迫切需求。

「八德區忠義街道路開闢工程」範圍起自八德區華康路華康橋頭、沿桃園大圳向東銜接至忠義街167號，新闢道路寬度為12公尺、長度約150公尺，採雙向車道配置，內容包含道路鋪面、增設人行步道、側溝排水系統、路燈照明5盞、人行道欄杆、擋土牆、管線遷移等工程。

以建構完整便捷的交通路網，增進區域整體交通流暢性及促進公共利益，總經費為2295萬元，其中內政部營建署補助980萬元，其餘由桃園市政府負擔，工程預計於明年上半年完工。

八德區除忠義街道路開闢工程外，已透過「開瓶計畫」完成延平路延伸至和平路、延平路國道2號至和平路、介壽路2段1233巷150弄2衖、福德一路、茄苳路、長興路360巷、忠勇街424巷、永興街至高城八街、崁頂路橫交道路及成功橋等。廣福路至廣隆街178巷打通工程施工中。

鄭文燦說，其他相關建設如北區客家會館、八德國小老舊校舍整建、馬祖信仰中心等已啟用。此外，八德區茄苳國民小學新建公共化幼兒園及市民活動中心工程施工中，未來市府團隊會持續努力，以善盡政府服務民眾責任。