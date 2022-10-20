桃園市1周18人違反防疫居隔 衛生局開罰

桃園市衛生局今天下午表示，Omicron亞型變異株仍處高原期，但近一周桃園市警方已查獲17人於居家隔離期間違規外出，另有1名確診者居隔期間違規外出。提醒民眾未落實隔離規定，除了觸法受罰荷包失血，也會提高社區傳播風險。

衛生局統計，違反居隔規定的情節有外出用餐、購物、辦事、倒垃圾與工作等，依「傳染病防治法」48條第1項及嚴重特殊傳染性肺炎防治，及紓困振興特別條例第15條第1項處20至100萬元。確診者隔離期間違規外出，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治，及紓困振興特別條例第13條移送地檢署偵辦。王文彥局長呼籲民眾務必配合各項防疫措施，共同守護桃園市民健康。

中央流行疫情指揮中心今天公布全國新增3萬9763例COVID-19本土個案，其中桃園計有4062例，較昨天4,545例下降10.63 %；其中65歲以上個案占9.06%、18歲以下個案則占19.50%。