議員參選人劉寶玲總部成立 今晚北藝大學生贊助熱場

苗栗縣第3選區無黨籍縣議員參選人劉寶玲今天上午總部成立，競選團隊一起在服務處大門口焚香祈福圓滿平安，儀式簡單虔誠，但晚間則有加碼熱場活動，由劉的小女兒北藝大音樂系同學揪團友情贊助，今晚7點左右在競選總部服務處舉行音樂會，邀請鄉親下班後一起來聽中提琴演奏。

近日苗栗縣長參選人的財產申報議題，一度變成「他家女兒誰敢提親」的三姑六婆口水戰，讓選民不禁感嘆，政治人物的女兒「好難！」對此，家有兩女初長成的劉寶玲則感到很驕傲又貼心，已就業大女兒近日請假陪她拜票跑行程，目前人在美國讀研究所的小女兒也很積極，特請北藝大音樂系同學揪團南下來贊助選舉場子。

曾擔任苗栗縣第17、18屆議員的劉寶玲，4年前轉戰跑道參選苑裡鎮長落選，依然不忘初衷持續照顧弱勢、參與社團做公益，缺席四年這次重整旗鼓，回鍋再參選議員。