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議員參選人劉寶玲總部成立 今晚北藝大學生贊助熱場
苗栗縣第3選區無黨籍縣議員參選人劉寶玲今天上午總部成立，競選團隊一起在服務處大門口焚香祈福圓滿平安，儀式簡單虔誠，但晚間則有加碼熱場活動，由劉的小女兒北藝大音樂系同學揪團友情贊助，今晚7點左右在競選總部服務處舉行音樂會，邀請鄉親下班後一起來聽中提琴演奏。
近日苗栗縣長參選人的財產申報議題，一度變成「他家女兒誰敢提親」的三姑六婆口水戰，讓選民不禁感嘆，政治人物的女兒「好難！」對此，家有兩女初長成的劉寶玲則感到很驕傲又貼心，已就業大女兒近日請假陪她拜票跑行程，目前人在美國讀研究所的小女兒也很積極，特請北藝大音樂系同學揪團南下來贊助選舉場子。
曾擔任苗栗縣第17、18屆議員的劉寶玲，4年前轉戰跑道參選苑裡鎮長落選，依然不忘初衷持續照顧弱勢、參與社團做公益，缺席四年這次重整旗鼓，回鍋再參選議員。
第3選區（通霄、苑裡）應選5人含婦女保障1席，歷屆多是兩女參選爭奪婦女保障名額，而這屆女力大爆發，雖然上屆最年輕議員張可欣轉戰通霄鎮長，但現任議員陳品安要爭取連任，與劉一樣曾轉戰跑道參選通霄鎮長失利的前議員周玉滿，這次也回鍋再參選議員，3女基層實力深厚，來勢洶洶，坐一望二望三，也讓其他5位男參選人均備感壓力。
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