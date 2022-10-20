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家畜所改名了 新竹縣動物保護防疫所今揭牌
為因應社會趨勢及任務性質轉變，新竹縣家畜疾病防治所正式更名為「新竹縣動物保護防疫所」，今上午揭牌，所長彭正宇指出，越來越多人家中養毛小孩，動保所也新增寵物管理、動物福利等業務，希望讓新竹縣成為友善動物之城。
彭正宇表示，更名是鑑於動物保護工作日趨龐雜，並配合今年4月農委會畜牧處新增寵物管理科，更名之後隨即修編調整組織規程，把原本動保課分拆為動物收容管制課及動物保護課，新增寵物管理及動物福利等相關動物保護工作，提高組織效能。
根據內政部最新的資料，今年前9個月，新生兒出生登記數約11.2萬名，比去年同期減5%，但經寵物登記管理資訊網統計，全台貓、狗新增認養登記數量，高達16.1萬隻，毛孩大幅超車小孩4.9萬名，年增約2%。
新竹縣動物保護防疫所今天上午舉辦揭牌儀式，由新竹縣副縣長陳見賢主持，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局副局長徐榮彬，新竹縣獸醫師、竉物、養豬、養雞公會理事長及各產銷班長、區漁會團體代表都出席。
副縣長陳見賢表示，新竹縣家畜疾病防治所成立於1974年，近半個世紀以來，提供縣內畜、禽及水產養殖業者動物疾病防治服務，不過隨著時代轉變，動物保護意識抬頭，民眾飼養寵物蔚為風尚，動物保護工作日趨重要。
他說，為回應社會趨勢及符合法律規定，縣府修正組織自治條例，更名為「新竹縣動物保護防疫所」，更期勉正名後，新竹縣內所有動物都能獲得人道對待，即使是畜牧場內的經濟動物，也能在有限生命中受到合理的對待。
農委會動植物防疫檢疫局副局長徐榮彬表示，防檢局和家畜疾病防治所一直以來都是夥伴關係密切配合，期待改名之後，新竹縣能在既有的基礎上，將動保及防疫業務更加精進，成為全國各縣市的領頭羊。
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