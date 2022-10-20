快訊

直播／今本土新增39763例、病歿92例 境外移入45例

該買iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家畜所改名了 新竹縣動物保護防疫所今揭牌

聯合報／ 記者巫鴻瑋王淑君／新竹縣即時報導
時代轉變、毛小孩增，新竹縣家畜所改名新竹縣動物保護防疫所，肩負新使命。圖／新竹縣府提供
時代轉變、毛小孩增，新竹縣家畜所改名新竹縣動物保護防疫所，肩負新使命。圖／新竹縣府提供

為因應社會趨勢及任務性質轉變，新竹縣家畜疾病防治所正式更名為「新竹縣動物保護防疫所」，今上午揭牌，所長彭正宇指出，越來越多人家中養毛小孩，動保所也新增寵物管理、動物福利等業務，希望讓新竹縣成為友善動物之城。

彭正宇表示，更名是鑑於動物保護工作日趨龐雜，並配合今年4月農委會畜牧處新增寵物管理科，更名之後隨即修編調整組織規程，把原本動保課分拆為動物收容管制課及動物保護課，新增寵物管理及動物福利等相關動物保護工作，提高組織效能。

根據內政部最新的資料，今年前9個月，新生兒出生登記數約11.2萬名，比去年同期減5%，但經寵物登記管理資訊網統計，全台貓、狗新增認養登記數量，高達16.1萬隻，毛孩大幅超車小孩4.9萬名，年增約2%。

新竹縣動物保護防疫所今天上午舉辦揭牌儀式，由新竹縣副縣長陳見賢主持，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局副局長徐榮彬，新竹縣獸醫師、竉物、養豬、養雞公會理事長及各產銷班長、區漁會團體代表都出席。

副縣長陳見賢表示，新竹縣家畜疾病防治所成立於1974年，近半個世紀以來，提供縣內畜、禽及水產養殖業者動物疾病防治服務，不過隨著時代轉變，動物保護意識抬頭，民眾飼養寵物蔚為風尚，動物保護工作日趨重要。

他說，為回應社會趨勢及符合法律規定，縣府修正組織自治條例，更名為「新竹縣動物保護防疫所」，更期勉正名後，新竹縣內所有動物都能獲得人道對待，即使是畜牧場內的經濟動物，也能在有限生命中受到合理的對待。

農委會動植物防疫檢疫局副局長徐榮彬表示，防檢局和家畜疾病防治所一直以來都是夥伴關係密切配合，期待改名之後，新竹縣能在既有的基礎上，將動保及防疫業務更加精進，成為全國各縣市的領頭羊。

延伸閱讀

湖口鄉長參選人鄭士榤涉賄遭起訴 信封裝萬元綁樁買票

鄭朝方傾聽新住民聲音 助提升「新二代」跨國競爭力

新竹縣校園VR設備閒置？周江杰批縣府：浪費錢

竹縣蟬聯4年招商王 花蓮、連江2縣商業總會造訪交流

相關新聞

通霄垃圾掩埋場自燃難灌救 空氣瀰惡臭 民眾怒了！

苗栗縣通霄垃圾掩埋場昨天凌晨發生自燃，消防隊直到清晨5點多才接獲報案前往灌救，因現場堆積的多是家庭廢棄物，以怪手邊挖邊灑...

議員參選人劉寶玲總部成立 今晚北藝大學生贊助熱場

苗栗縣第3選區無黨籍縣議員參選人劉寶玲今天上午總部成立，競選團隊一起在服務處大門口焚香祈福圓滿平安，儀式簡單虔誠，但晚間...

家畜所改名了 新竹縣動物保護防疫所今揭牌

為因應社會趨勢及任務性質轉變，新竹縣家畜疾病防治所正式更名為「新竹縣動物保護防疫所」，今上午揭牌，所長彭正宇指出，越來越...

期盼44年！竹市水源國小首座活動中心「夢想城堡」啟用

新竹市水源國小創校以來缺乏大型室內活動場域，市府積極協助校方，經兩年多協調，成功或中央及市府補助投入逾8400萬元，替水...

廖志坤基金會獎學金 72學子獲頒82萬餘元

廖志坤基金會獎學金日前開審查會，苗栗縣中港溪頭份市、三灣鄉、南庄鄉72名學子申請，與會各校長委員積極爭取下全數通過，共發...

「苗栗國」汙名化？ 徐耀昌：反而是一種激勵

苗栗縣議員曾玟學今天在議會質詢，認為苗栗自成一格，稱為「苗栗國」有汙名及標籤的意味，縣長徐耀昌答覆反而是一種激勵作用，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。