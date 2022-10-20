期盼44年！竹市水源國小首座活動中心「夢想城堡」啟用

新竹市水源國小創校以來缺乏大型室內活動場域，市府積極協助校方，經兩年多協調，成功或中央及市府補助投入逾8400萬元，替水源國小打造全校師生引頸期盼44年的多功能活動中心，於今天啟用，且將陸續整建操場及前庭圓環周邊景觀等設施，為孩童打造「知識遊樂地」。

教育處表示，水源國小多功能活動中心新建工程，由市府攜手魏子鈞建築師事務所規畫設計，打造2層樓的多功能活動中心，含舞台、球場、半戶外展演空間、教室3間等。

教育處補充，這次設計將活動中心設計在二樓空間，地面層則創造出可遮風避雨的多用途共享廣場，並且連結了原有的校園籃球場與操場、串聯小學遊戲場以及幼兒園遊戲場，一掃以往各項設施的封閉性，讓孩子自由在校園進行各式活動。建築外觀則以斜屋頂設計，美觀外同時達到空調節能與空氣自然對流的特性。

此外，活動中心後的草皮、地磚與周遭樹木相呼應，將校園建築融入自然環境，打造兼具美學及貼近自然的空間，讓學生耳目一新。也提供學校師生教學、行政、展演展覽和藝文等多元且兼具美學的全新空間。

副市長李世珍說，水源國小國樂團頗負盛名，常獲全國冠軍，因此市府與建築師團隊腦力激盪，思考如何於活動中心內增加學生展演機會，故除二樓的大型展演及球場空間設計外，一樓還有半戶外表演空間，透過樓梯錯位，隨著陽光與風的流動，產生不同的光影變化，成為一個很特別的學習區域，也將會是未來各項音樂發表、藝文展演的最佳舞台。

水源國小校長陳桂里表示，全新打造的多功能活動中心由全體師生共同投票命名為「夢想城堡」，有了這個活動中心，孩子們終於不用再忍受下雨天苦無遮風避雨的上課窘境，也可以讓學校引以為傲的國樂團以及各項藝術表演、才藝發表，有了一個更棒的展演空間。