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通霄垃圾掩埋場自燃難灌救 空氣瀰惡臭 民眾怒了！

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
現場以怪手邊挖邊灑水方式，仍難以完全撲滅，預計要3天才能將火勢完全撲滅。圖／林育興提供
現場以怪手邊挖邊灑水方式，仍難以完全撲滅，預計要3天才能將火勢完全撲滅。圖／林育興提供

苗栗縣通霄垃圾掩埋場昨天凌晨發生自燃，消防隊直到清晨5點多才接獲報案前往灌救，因現場堆積的多是家庭廢棄物，以怪手邊挖邊灑水方式，仍難以完全撲滅，燒了一天一夜，目前還在悶燒，周邊居民都能聞到燒焦的臭味；消防局指出，預計要3天才能將火勢完全撲滅。

當地烏眉里民受不了空氣惡臭，有人PO網發文說，《烏眉垃圾掩埋場》悶燒，烏眉人要窒息了！不見有關單位處理，農民耕作燒個稻草要罰三千大銀元，垃圾場含戴奧辛竟可燒一天一夜還在燒，這是什麼樣了邏輯思維呀！

縣環保局監測指出，位於火點西南方建順煉鋼廠周邊空品感測器ML8037及MLTP03，距離火點約8.9公里處，於昨晚與今日凌晨細懸浮微粒最高濃度為150.89μg/m3(23:03)及132.77μg/m3(01:23)，受到污染團擴散影響，於今日凌晨濃度仍為50-100μg/m3之間，約5:42起逐漸下降至20-30μg/m3，目前濃度為14μg/m3及13μg/m3(細懸浮微粒一般以法規24小時標準值35μg/m3為參考)。

消防局現場指揮官、第四大隊副大隊長林育興表示，火場位在通霄、西湖交界偏遠山區，自來水水壓不足，從昨天開始一直維持4車、4水線共10人在火場持續灌救，預計要3天才能將火勢完全撲滅。

苗栗縣通霄垃圾掩埋場發生自燃後持續悶燒，預計要3天才能將火勢完全撲滅。圖／林育興提供
苗栗縣通霄垃圾掩埋場發生自燃後持續悶燒，預計要3天才能將火勢完全撲滅。圖／林育興提供

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