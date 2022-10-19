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明池山莊受困遊客已187人成功脫困 剩下61人將自行下山

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
明池山莊今有187名受困遊客從桃園復興區下山，其餘61人將待道路搶修完畢後，再自行駕車返家。圖／一工處提供
明池山莊今有187名受困遊客從桃園復興區下山，其餘61人將待道路搶修完畢後，再自行駕車返家。圖／一工處提供

尼莎颱風環流及東北季風共伴產生強降雨，造成台7線北橫公路發生多處坍方阻斷，302名遊客受困於宜蘭的明池山莊，公路總局一工處動員機具人力積極搶修，昨晚8時已由台7線桃園端大曼往宜蘭方向搶通多處坍方災點，今中午1已派車上山，由復興區下山的遊客共計187人，撤離人員將送往板橋車站、高鐵及台鐵桃園站，而留山莊人數為旅客29人、員工32人。

尼莎颱風雖未進來台灣，但其外圍環流與東北季風共伴給北台灣帶來大量豪雨，造成台7線北橫公路多處坍方阻斷，致使明池路段形成孤島，公路總局第一區養護工程處於17日12時成立前進指揮所積極搶災，昨日下午5時搶通大曼49.8公里災點，並由一工處運送將柴油、藥品與食物等補給物資，車隊於昨晚9時40分許抵達並安撫受困旅客。

一工處表示，台7線49.8公里災點邊坡尚不穩定，夜間仍有落石阻道，但便道大致完好，今日上午6時天一亮，一工處隨即辦理便道清通，在工程人員辛苦搶通下，由山水車隊，宜蘭消防局特搜隊、桃園市迅雷救援協會、桃園市雷虎救援協會、社團法人台灣災難醫療隊發展協會及桃園市吉普車救援協會等單位組成的救援四輪驅動車隊於上午10時40分許，在下巴陵停車場集結28輛車分2趟執行旅客救援接駁任務，至今下午4時，已協助187名旅客平安下山。

一工處指出，受困民眾救援任務雖已初步完成，一工處仍將持續辦理台7線巴陵至明池路段的道路復建作業，讓仍留滯山莊的旅客及員工可順利自行駕車下山。後續仍維持夜間預警性封閉，白天戒護管制通行。

明池山莊今有187名受困遊客從桃園復興區下山。圖／一工處提供
明池山莊今有187名受困遊客從桃園復興區下山。圖／一工處提供
公路總局一工處今派28輛車走搶修便道，讓受困民眾今能順利下山。圖／一工處提供
公路總局一工處今派28輛車走搶修便道，讓受困民眾今能順利下山。圖／一工處提供

桃園 尼莎颱風

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