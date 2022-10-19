「苗栗國」汙名化？ 徐耀昌：反而是一種激勵

苗栗縣議員曾玟學今天在議會質詢，認為苗栗自成一格，稱為「苗栗國」有汙名及標籤的意味，縣長徐耀昌答覆反而是一種激勵作用，以自己的專業領導局處，大家都很認真做，把大環境弄好。

縣議會今天總質詢，曾玟學指出，他非常不喜歡苗栗國的說法，4年任內他使用過一次，就是議會連續第26年沒有辦法刪預算的時候，他的一支影片用這個標題，之後一次都不沒有主動使用過，因為他覺得是對苗栗汙名和標籤，希望要破除這件事。

曾玟學請徐耀昌表示苗栗為什麼始終被外界用這三個字來戲謔或戲稱，徐耀昌答覆指出，他覺得不能說叫苗栗國，好像汙衊苗栗一樣，他不覺得是貶抑，而且一直說苗栗國，反而是一種激勵，如果整個大環境弄好起來，剛做的大家都很守份去做，以自己的專業去領導局處，大家都認真的在做。