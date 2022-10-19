桃園10月22、23、29日加開社區疫苗接種站

桃園市長鄭文燦今天主持市政會議表示，22日全天開設18處社區接種站，不需預約，提供次世代莫德納雙價疫苗，接種服務18至49歲民眾打第3、4劑；50歲以上打第3、4、5劑。

此外，23日上午8至12點加開12處兒童及嬰幼兒BNT疫苗接種站，提供滿6個月至4歲的嬰幼兒，5至11歲的兒童接種BNT疫苗，不限劑次不需預約，幼童完成接種後，還送超商200元商品卡，送完為止。

鄭文燦指出，市府也預計在10月29日上午8時至12時，加開12處兒童及嬰幼兒BNT疫苗接種站，提供滿6個月-4歲的嬰幼兒、5-11歲的兒童接種BNT疫苗，同樣也不限劑次、不需預約；10月29日下午13時至16時則開設18處社區接種站，提供次世代莫德納雙價疫苗，18歲以上民眾，皆可前往施打追加劑，呼籲符合資格的民眾把握機會，加速完成疫苗接種。

衛生局長王文彥表示，保護幼童減少重症、避免新冠帶來的腦炎、MIS-C等威脅，完成疫苗接種是最好的方式，其他還沒接種新冠疫苗之民眾，可於衛生局官網首頁「桃園市COVID-19疫苗合約醫療院所預約資訊」，或「桃園COVID-19防疫資訊站」查詢10月30日前，各式疫苗的合約醫療院所開診時間與接種資訊，可選擇住家或工作地附近的地點就近接種。