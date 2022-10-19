桃園捷運綠線主線進度微幅超前 預計116年底完工
桃園市長鄭文燦今天視察桃園捷運綠線潛盾隧道施工進度時表示，桃園捷運綠線主線工程預計可在民國116年12月完成。桃園市政府捷運工程局指出，捷運綠線整體進度微幅超前。
鄭文燦說，桃園捷運綠線GC03標潛盾工程自北出土段至G07台鐵桃園站，路線長度共5.8公里，並設置6座地下車站，是捷運綠線工程最困難的路段。
他表示，傳統圓潛盾機在發進過程中，需穿越高速公路，且鑽掘深度位於卵礫石區間，大顆卵礫石多、硬度高，造成切刃盤磨耗嚴重，再加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間工程師往返不便，對潛盾工程形成極大挑戰。
鄭文燦說，經評估後，桃園市府決定依地質特性，重新設計製造規格更強的潛盾機切刃盤與切刃齒，確保捷運綠線工程的安全性；桃園捷運綠線潛盾隧道工程明年3月將推進至G12站，預計113年6月可推進至G10站，116年12月完成桃園捷運綠線主線工程。
桃園市政府捷運工程局長陳文德表示，目前捷運綠線執行進度約23.66%，整體進度微幅超前，各車站結構工程也在進行中。
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