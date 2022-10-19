桃園捷運綠線主線進度微幅超前 預計116年底完工

每一次選舉，我最常看見的都是高科技產業或是各種工業區的布局，而文化論述往往以各種節慶活動作為骨幹，不見出版或內容產業被放在規劃之中。我理解若單論產值，出版產業絕對無法與高科技產業比拚，但在文化輸出幾乎成為各國兵家策略要素的現在，為什麼文化政策在地方選舉當中始終缺席？

2022-10-19 15:44