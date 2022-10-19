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竹縣蟬聯4年招商王 花蓮、連江2縣商業總會造訪交流
新竹縣近年招商引資有成，連續4年蟬聯非六都招商王，全國各縣市商業總會明天大會前夕，花蓮和連江2縣的商業總會理事長施勝郎、林中超，今天帶領各自理監事團隊到新竹縣商業總會，與新竹、苗栗2縣商業總會就後疫情時代的觀光與商業發展如何振興進行交流討論。
新竹縣議會議長張鎮榮，特別委派辦公室主任余金勳到場分享近年新竹縣府和議會的合作成果，並陪同苗栗、花蓮、連江3縣代表一起走訪竹縣文創產業及相關工廠，中午由苗栗縣商業總會理事長戴美玉設宴款待，並介紹分享新竹、苗栗2地的觀光和人文特色。
戴美玉表示，今年中曾率苗栗縣商業總會全體理監事走訪花蓮縣，目的是相互交流認識，體驗雙邊商業與觀光產業，找尋合作與發展的契機，活絡雙邊整體商業活動，提振台灣經濟發展。
花蓮縣商業總會全體理監事除了與苗栗縣、新竹縣商業總會交流外，亦拜會新竹縣、苗栗縣中小企業廠商與觀光產業體驗，開拓未來合作的商機。
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