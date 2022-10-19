新生兒營養補助金不給力 連郁婷批「小氣巴拉」籲放寬

新竹縣議員連郁婷今天進行縣政質詢，鎖定縣府新生兒營養補助政策，第一胎1萬、第二胎2萬、第三胎以上有5萬的新生兒補助金，但有許多民眾婚後才從外縣市遷籍進來，在新竹縣生下第二胎，卻只能領第一胎補助1萬元；連說縣府願花13.3億發放老人年金及敬老津貼，卻不願撥款1千多萬補助新生兒營養津貼，痛批「小氣巴拉！」

連郁婷秀統計數據，2020年新竹縣出生率有千分之7.59，占全國第6名；同年新竹縣淨遷入人口數6331人，全國最高。但竹縣新生兒營養補助認定，卻是得從正式入籍新竹縣後所生胎數開始算起，假如入籍前已生2胎，入籍後再生1胎，符合竹縣請領補助金是1萬元，而非第三胎以上5萬元。連郁婷認為縣府應該放寬認定，不應歧視遷入人口。

縣府社會處長李國祿表示，2019年到2021年，符合新生兒營養補助人數分別是4300位、4100位、4028位，若以去年度請領第一胎補助約2000位計算，放寬認定補助每年預估需增1000萬經費。

連郁婷表示，縣府每年花了13億在敬老福利津貼，每個月都發3000元給老人家；針對領不到敬老福利津貼的人再加碼3千多萬預算，讓設籍滿10年長輩可以領重陽敬老津貼1萬元，總經費大約13.3億。

連郁婷調侃說，縣府花13.3億給「老楊」， 卻不願花1000多萬給遷來人口「小楊」；縣府提出老中青幼通通照顧，但當大家辦進來住、在這裡生小孩，申請補助時卻又「小氣巴拉」。連希望新竹縣長楊文科承諾，順利連任就放寬認定，生了第幾胎、就補助幾萬，不要區分哪個小孩是在哪裡生的。

楊文科以「我會檢討」虛心回應，並表示將請社會科研議，並研究縣庫財政狀況，後續再進行通盤考量，做出最周全決策。