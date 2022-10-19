72名學子獲82萬餘元獎學金 廖志坤基金會審查通過

廖志坤基金會獎學金日前開審查會，苗栗縣中港溪頭份市、三灣鄉、南庄鄉72名學子申請，與會各校長委員積極爭取下全數通過，發放82萬7380元獎學金，25年來已發出一千多萬元獎學金。

今年獎學金共分成三部份，一般獎學金，18名大學研究所、13名高中職，每名1萬元，28名國中每名5000元，另有關懷補助部份，每月補助2000元，共6名學生獲補助，拔尖學生有7人獲同意補助，補助款項則依各申請學生需求核實發給，獲獎學生將於今年11月12日頒發獎學金。

廖志坤基金會獎學金是紀念聯合報前中港溪記者廖志坤成立，他生前於1996年在南庄鄉獅頭山採訪時因公殉職，母親張秋子捐款成立獎學金，遺愛中港溪，25年來已發出一千多萬元獎學金。

基金會每年以孳息發放獎學金，但孳息有限，今年獲光罩科技執行長吳國精、春天診所董事長何麗玲，趨勢民調總經理吳世昌、資深媒體人姚鷺、精聯保險頭份總監黃晉珅，及頭份在地熱心人士，前頭份鎮長陳永賢，謝堂德、許淑華、讀者雜誌吳治亞發行人熱情贊助。

基金會董事長苗栗縣長徐耀昌除對捐贈者表示感謝外，指出基金會這兩年已把獎助對象擴展至有潛力的學子，希望藉由基金會介入贊助，能使他們發揮潛能，在各項領域有更好表現，目前有跆拳道，樂器等有潛力學生都參加此拔尖計畫。

另今年也有部分同學雖未完全符合低收入戶資格，但由於在校成績優良，都經學校校長極力爭取，並獲通過，徐耀昌希望學子們珍惜，善用獎學金。