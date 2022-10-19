桃園綠捷潛盾機換切刃齒 鄭文燦：有信心115年全線完工
桃園市長鄭文燦今天中午到捷運綠線GC03標潛盾工地現場，了解切刃盤更換切刃齒以後工程最新進度，並強調有信心捷運綠線工程可以在115年底全線完工。
鄭文燦受訪的時候表示，GC03標是捷運綠線工程最困難的路段，從臺鐵桃園站一直道高速公路北側出土，這段地下化工程有兩個大挑戰，第一個是中圓型潛盾機上下堆疊施工，第二個是要穿越高速公路底下，碰上比較大顆、高石英質卵礫石，潛盾機的切刃齒容易磨損，所以（先前）要更換讓推進更順利。
鄭文燦表示，更換新型的切刃齒以後，一天可以推進約8.4公尺，大約為7格環內板，預定明年3月可以推進到G12站，也就是中正北路前的這站（中正、蘆興南路口），後年6月可以推進到G10站中正、慈文路口。所以今年到明年是關鍵年，一方面要穿越80公尺寬的高速公路地下層，施工團隊各方面的準備都很完善，而且專業判斷能力強和準確，目前已經完成的隧道工程都很穩定，有信心綠線捷運可以在115年底完成。
鄭文燦說明，桃園捷運綠線工程地層的卵礫石有的高達90、100公分大，所以切刃齒要絞碎必須花更大的功夫，現在更換、新式更環保更有效率的潛盾機，希望高速公路這一段80公尺的潛盾工程能夠順利完成，等到進入平面路段的時候，一天大約可以完成12公尺潛盾，另外各個捷運車站，也都會陸續在工程預定的時間表內完成，有信心115年年底完成。
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