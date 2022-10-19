苗縣+988 ！人口占比確診率突破三成 累積案例16萬人

﻿苗栗縣今天新增988例新冠肺炎確診個案，目前居家隔離人數達4819人，全縣累計本土案例16萬640人，人口占比確診率達30.02%。

苗栗縣衛生局指出，國內新冠肺炎疫情呈現微降溫趨勢，但Omicron新變種變異株BF.7、BQ.1.1及XBB前來叩關，天氣轉涼加上邊境開放，正是病毒活躍季節，呼籲長者尤其具慢性病、高齡者及幼兒盡快接種新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗，提升自我保護力。

苗栗縣莫德納次世代疫苗累計至昨天共1萬5067人接種，其中65歲以上第4劑接種率達30.9%（全國平均35.7%）；6個月至4歲幼兒疫苗接種率第1劑為39.2%（全國平均41.9%）、第2劑為10.8%（全國平均13.5%），是苗栗縣施打率低於全國平均的2個族群。