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苗縣+988 ！人口占比確診率突破三成 累積案例16萬人

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣新冠疫苗接種涵蓋率。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣新冠疫苗接種涵蓋率。圖／苗栗縣政府提供

﻿苗栗縣今天新增988例新冠肺炎確診個案，目前居家隔離人數達4819人，全縣累計本土案例16萬640人，人口占比確診率達30.02%。

苗栗縣衛生局指出，國內新冠肺炎疫情呈現微降溫趨勢，但Omicron新變種變異株BF.7、BQ.1.1及XBB前來叩關，天氣轉涼加上邊境開放，正是病毒活躍季節，呼籲長者尤其具慢性病、高齡者及幼兒盡快接種新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗，提升自我保護力。

苗栗縣莫德納次世代疫苗累計至昨天共1萬5067人接種，其中65歲以上第4劑接種率達30.9%（全國平均35.7%）；6個月至4歲幼兒疫苗接種率第1劑為39.2%（全國平均41.9%）、第2劑為10.8%（全國平均13.5%），是苗栗縣施打率低於全國平均的2個族群。

衛生局表示，為配合陪同家人時間，方便高齡者及幼兒接種，18鄉鎮市衛生所於10月22日至31日，特別加開夜間或假日雙價疫苗及幼兒莫德納、BNT新冠疫苗專診服務，請鄉親多加利用，也可到53家合約醫療院所完成接種，凡在縣內設籍、工作、就學的65歲以上長者及6個月至4歲者，10月31日前施打任何1劑新冠疫苗可獲100元超商禮劵。

苗栗縣今天新增988例，全縣累計本土案例16萬640人，人口占比確診率達30.02%。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增988例，全縣累計本土案例16萬640人，人口占比確診率達30.02%。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣各鄉鎮市衛生所10月22日至31日加開夜間或假日接種專診。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣各鄉鎮市衛生所10月22日至31日加開夜間或假日接種專診。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增988例。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增988例。圖／苗栗縣政府提供

新冠疫苗 衛生局 新冠肺炎

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