頭份福德祠為弱勢族群辦微型保險 寒冬送暖方式超創新

苗栗縣頭份福德祠與頭份市公所合作，將以往寒冬送暖發放現金的方式，改為替關懷的弱勢族群辦理微型保險，上午在祠內舉行簽約儀式，這項創新作法估計受惠人數可從數百人增為近2000人，希望弱勢者遭遇意外傷病時，能提供實質的保障。

頭份市公所社會課表示，有鑑於弱勢家庭經濟貧困，如果因疾病或意外就醫，醫療費恐對家庭造成沉重負擔，頭份福德祠主委黃桂坤及委員為此改變今年寒冬送暖方式，並與市公所合作為弱勢族群辦理這次微型保險。

社會課指出，納保對象包括今年市內的列冊低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、特殊境遇家庭及兒童少年生活扶助家庭共5大類，年齡15足歲以上至70歲足 以下者，共約1700人； 保險內容意外身故或殘廢理賠10萬元、醫療實支實付上限3萬元， 每人每年保費292元，所需經費50萬元。

頭份福德祠管委會上午在祠內與保險公司簽定開辦微型保險合約，頭份市長羅雪珠也頒發感謝狀給廟方，期望這項善舉讓市內弱勢家庭增加保障，並發揮拋磚引玉效果，讓更多善心團體或人士關注弱勢。