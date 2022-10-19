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「最美代表」陳怡樺現身竹南代表會 最後身影做好做滿

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
由於陳怡樺不再參選，這次定期會將是她在代表會最後為民喉舌身影。圖／翻攝陳怡樺臉書
由於陳怡樺不再參選，這次定期會將是她在代表會最後為民喉舌身影。圖／翻攝陳怡樺臉書

苗栗縣竹南鎮民代表會第21屆第八次定期會昨起開議，為期12天，有全台「最美代表」的鎮代陳怡樺也現身代表會，由於她不再參選，這次定期會也將是她在代表會最後為民喉舌身影。

今天上午陳在臉書發文提案，建請公所編列補助鎮內各國中小學重點培育特色方案，並強調代表職責做好做滿。

陳怡樺目前身兼苗栗縣農會理事長、縣長參選人鍾東錦競選總部發言人，其亮麗身影已從竹南鎮延伸到全縣18鄉鎮，今天上午她將昨在代表會照片放到臉書後，粉絲仍持續支持並紛紛留言盛讚是「女力代表」、「最優質的代表」、「服務優質代表」。

陳怡樺發文民眾有任何陳情，她會盡全力替鄉親發聲，代表職責做好做滿，這次提案建請公所編列補助本鎮各國中小學重點培育特色方案（體育、音樂、美術、民俗技藝、生態保育等）。

她表示，因應鎮內人口即將邁入十萬大關，為加強國民義務教育，推廣全民運動，改善國民健康，落實鎮內各項特色教學，強化學校各項訓練與培養專業人才，建請公所於年度預算編制補助各國中、小學5至10萬元，成立專案發展基金，作為學童平日訓練後勤補給之用。

代表會楊秘書表示，今明兩天是鎮長及公所工作報告，陳的書面提案已先提交議程安排，下周才會討論。公所秘書謝文福則表示，全縣各鄉鎮唯獨竹南每年編列預算，補助鎮內各國中小學校每年30萬元的設施費，新增或修繕之用，今年更新編列補助每校50萬元雙語活動費用，陳的提案若通過將再研擬預算。

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