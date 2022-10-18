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用路人注意！新竹東門圓環道路改善 今起連3晚封路施工

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天指出，東門圓環道路改善工程啟動，今晚起一連3天晚上進行道路鋪面改善，請用路人注意封路管制。圖／市府提供
新竹市政府今天指出，東門圓環道路改善工程啟動，今晚起一連3天晚上進行道路鋪面改善，請用路人注意封路管制。圖／市府提供

新竹市政府今天指出，東門圓環道路改善工程啟動，為了提供更好道路品質，今晚起一連3天晚上東門圓環將進行道路鋪面改善，轉彎標線問題也會一併解決，請用路人注意封路管制。

市府指出，18日至20日的晚間10點到隔天上午6點在東門圓環進行施工。今晚第1天將進行內側三車道刨鋪作業，外側車道及9大路口正常通行，

明天第2天晚上將依車流量施作刨鋪作業，除施工路口外，中正路口內三側車道及外側車道皆可通行、交維時間為晚間10點-隔天上午6點。

後天第3天晚上進行外側車道及中正路口刨鋪工程，請駕駛朋友提早改道行駛，交維時間晚間10點-隔天上午6點。

市府指出，施工期間將輪流封閉部分路口，請駕駛朋友配合現場義交人員引導，提前改道行駛，請大家配合見諒，也提醒大家行經圓環要減速慢行

車道 新竹 慢行

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