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桃園青年職人創業授課創業 「梭織」開啟新世界
「梭織擁有無窮變化，可以創作出不同作品」2年前創立品牌並在中壢馬祖新村開店的苦瓜織織負責人李宜庭，本身學設計的她，進入業界才發現設計產業在台灣相當辛苦，因此接觸到梭織這項技術讓她愛上，更參加桃市府青年局的桃青職人輔導計畫並開辦課程教學。
李宜庭的媽媽是服裝設計師，從小耳濡目染造就他對設計興趣，大學讀空間設計，畢業後進入業界才發現設計產業在台灣很辛苦，因此萌生創業夢，與朋友一同製作飾品，但發現市場飽和也不是興趣。
而梭織在國外相較盛行，偶然接觸到梭織後，發現相當喜歡，展開學習之路，某次朋友的工作室邀請她去授課，就此展開教學路；李宜庭說，梭織的材料豐富，涵蓋毛線、緞帶、或舊衣物等布料，能製作出杯墊、包包、掛畫等作品，近期更研發出羊毛氈的系列產品。
李宜庭表示，製作過程中最難的是配色跟梭織的技法，也相當考驗耐心，往往一個作品就需耗時數小時才能完成。目前在馬祖新村開設店鋪，也有開班授課。
李宜庭說，創業最大的壓力在於調適時間跟經濟壓力，參加青年職人計畫從課程補助、創業輔導、行銷宣傳都給予她全面幫助；青年局長陳冠穎表示，今年持續依各級職人之需求投入適當的資源，如課程補助、行銷宣傳、商業媒合及微型創業輔導等協力其發展外，更與百貨商場合作推職人快閃櫃位，期待職人拓展多元通路及客戶後，增加創業成功機率。
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