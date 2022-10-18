苗栗就業中心明天現場徵才 15家廠商提供527個職缺

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署明天上午9點至下午1點在苗栗就業中心（苗栗市中山路558號）辦理現場徵才活動，15家廠商提供527個職缺供選擇，歡迎找工作或想換工作民眾參加。

15家參加現場才徵才活動廠商，包括力積電、億光電子、茂林光電、信邦電子、群浤科技、聯府塑膠、大華金屬、富田電機、格蘭富、冠軍建材、矽比科、全聯實業、全家便利商店、吉元有線電視，及泰安觀止。

苗栗就業中心陳懷峰主任表示，由於疫情穩定，各產業對人力需求均甚為迫切，徵才活動參加廠商除科技業外，另有傳統產業、服務業、飯店住宿業等，527工作機會相當多元化。

近七成職缺高中職學歷即可應徵，職缺包含品管、製造技術員、包裝員、堆高機人員、門市人員、品檢員、倉儲助理、廠務人員、大貨車司機、機電技術員、有線電視維運工程師、生產技術員、助理工程師等，並以技術員為大宗，其中力積電、茂林光學及群浤科技，開出近4萬元月薪招攬優秀人才。

另隨著國境解封，觀光業逐漸復甦，泰安觀止也開出23個餐飲服務員、房務員、廚助等職缺，廚助薪資最高更達5萬元，更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊，可上台灣就業通、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（thmr.wda.gov.tw）、賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團，或撥打免付費專線0800-777888洽詢。