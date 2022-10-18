竹北道路健康亮紅燈 林為洲：當選後道路人行道健檢

國民黨竹北市長參選人林為洲，近日接獲市民陳情，高鐵六路跟隘口三街交叉路口，因無設置交通號誌，造成車禍頻繁，今日邀請相關單位與鄭美琴議員服務團隊實地勘查，解決竹北市民的問題；同時表示若順利當選，將全面檢討道路人行道 ，提升用路安全。

林為洲指出，該路段時經發生車禍主因是未設置交通標誌，汽機車如未依號誌禮讓，就容易搶道進而造成車禍。新竹縣政府交通旅遊處表示，該路段原有設置交通號誌計畫，但因擔心設置交通號誌後，左轉隘口三街長度不夠，易造成塞車問題，所以暫緩實施。

新竹縣警察局則表示，由於高鐵六路左轉隘口三街有兩組交通號誌，造成隘口三街直行車輛，往往因注意前方號誌標示，忽略了行經高鐵六路時的左右來車，因為減速慢行，間接導致車禍頻繁發生。

林為洲表示，綜觀各單位意見，為顧及市民行車安全，建議新竹縣交通旅遊處研議將隘口一街、二路、三街設置交通號誌，減少該路段車禍發生。

此外，林為洲近日接獲新竹縣議員參選人林祺軒及竹北市民代表參選人范佩瑤反映，竹北市嘉豐非營利幼兒園，門前人行道破裂，恐造成孩童受傷，林為洲今日邀集縣府教育局等相關單位前往會勘。