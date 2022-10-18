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國道2號增設中路交流道 高公局通過可行性報告

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中路交流道可行性研究報告，今天獲交通部高公局審查通過。圖／桃園市交通局提供
中路交流道可行性研究報告，今天獲交通部高公局審查通過。圖／桃園市交通局提供

桃園中路地區人口增加，市府規畫國際路與國道2號交叉口增設中路交流道，交通部高速公路局今天審查通過可行性研究報告，後續將利用中路車站整體開發計畫，區段徵收取得聯絡道土地，新增國道2號西入西出匝道，方便中路地區民眾快速上下國道，緩解國道2號南桃園交流道及大湳交流道上下匝道交通壅塞情形。

桃園市交通局長劉慶豐指出，配合台鐵中路車站周邊地區整體開發計畫，市府提前在該區段徵收範圍內規畫國道2號中路交流道；交流道預定位置在國際路與國道2號交岔口，將藉由中路車站整體開發計畫配置的3車道環場道路系統作為聯絡道，並於國道2號北側，增設國2往機場方向出入口匝道，國道2號南側橋下道路也拓寬為2車道，國道2號以南的國際路路段則調整車道，配置為3車道。

劉慶豐表示，交流道聯絡道用地將透過區段徵收取得，桃市府負擔用地及拆遷補償費約3.59億元，工程費約12.5億元則由交通部全額負擔。

桃園市長鄭文燦表示，「國道2號增設中路交流道」是桃園、八德地區的重要交通建設，可因應未來台鐵中路車站整體開發區引入的大量人口，並舒緩國道2號南桃園交流道及大湳交流道上下匝道塞車狀況；市府去年10月29日舉辦地方說明會，獲現場民眾一致支持，期盼能盡速完成。

鄭文燦表示，市府在1年內完成中路交流道可行性研究報告，並向高公局提出申請，今日可行性研究報告經審查後通過，後續將配合中路站整體開發區的區段徵收程序，取得聯絡道土地，以利高公局辦理交流道建設工程。

中路交流道可行性研究報告，今天獲交通部高公局審查通過。圖／桃園市交通局提供
中路交流道可行性研究報告，今天獲交通部高公局審查通過。圖／桃園市交通局提供

國道 桃園市長 區段徵收

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