財產申報後 苗縣長候選人吵成一團

近日無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦存款超過億元，與民進黨苗栗縣長參選人徐定禎存款僅27萬元，兩相互槓，徐諷鍾是「假庶民真富豪」，鍾則強硬反擊徐「做假也不要做的那麼難看」；時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎今天公布九月份的競選收支，並公開對其他參選人喊話：若連競選經費都無法交代，如何改變苗栗？

鍾東錦自稱是從年輕打拼、投資土地有成，再加上娶到好老婆，累積到財富。徐定禎昨則稱說為了改變苗栗，投入選舉，存款才會只剩27萬元，目前已成立政治獻金募款專戶。

由於鍾、徐及另兩位苗栗縣長參選人至今均未公開競選收支，也讓宋國鼎不禁感嘆，他始終認為，如果不改變選前撒錢、選後拿錢的政治文化，苗栗根本不可能打破黑金政治、終結派系世襲，但是也了解公開透明的訴求，難有其他縣長參選人跟進響應。

宋國鼎今天在臉書發文，他從5月參選至今，是苗栗縣長參選人中唯一堅持定期公開選舉收支的競選團隊。該團隊9月份的政治獻金收支收入為244萬8065元，支出224萬4038元，而從5月開帳迄今收支為847萬2188元，支出566萬4019元。

宋國鼎直批鍾東錦、徐定禎兩位參選人寧願花時間互噴口水，互相質疑財產申報與選舉經費多寡，而不願意把選舉收支攤開來，告訴大家到底花了多少錢。

他質疑，這兩位參選人既不願意也做不到公開透明的原因很簡單，是因其使用選舉經費的方式經不起公開透明的檢驗；若連選舉經費的公開透明都做不到，談什麼苗栗願景、改變苗栗，通通只是欺騙人民的選舉話術。