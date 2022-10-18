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邊境開放搶商機 桃市府首發團赴韓國宣傳觀光

中央社／ 桃園18日電

邊境13日起開放。桃園市政府搶攻旅遊商機，市府觀旅局今天與桃園業者組成首發團，赴韓國辦理旅遊推廣活動，除了宣傳觀光，也邀請韓國觀光業者來桃園踩線、建立合作平台。

桃園市政府觀光旅遊局發布新聞稿表示，觀光旅遊局長楊勝評今天率領桃園市旅館商業同業公會、尊爵大飯店、住都飯店等共11家在地旅遊相關業者，前往韓國首爾進行推廣活動，同時拜訪當地旅遊協會、與韓國旅遊業者交流。

桃園觀旅局表示，韓國是來台旅客大宗，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，入境來台人數緊追在中國、日本、港澳之後，是第4大來台旅客來源國，也是入住桃園旅宿僅次於中國的第2大外籍旅客來源國，是桃園重點開發目標市場。

觀旅局表示，這次於韓國辦理觀光媒合會及說明會，共邀請超過30家韓國相關旅行社、旅遊媒體及旅遊部落客共同參與，結合桃園觀光業者，推薦觀光景點、美食及季節性特色活動，建立雙方商誼。

觀旅局表示，此行也將特別邀請韓國觀光業者於11月來桃園踩線、建立合作平台，期望透過整合政府及民間資源，盤點韓客旅遊偏好，提升韓國旅客對桃園觀光品牌知名度與指名度，爭取更多韓國旅客來旅遊觀光。

桃園 首爾

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