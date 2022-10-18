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交通舊疾！上竹北交流道卡卡 張珈源籲設環北路交流道

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣竹北交流道長年交通瓶頸未解，車流壅塞、上匝道不容易，縣議員張珈源呼籲增設環北路交流道疏解。記者王淑君／攝影
新竹縣竹北交流道長年交通瓶頸未解，車流壅塞、上匝道不容易，縣議員張珈源呼籲增設環北路交流道疏解。記者王淑君／攝影

新竹縣竹北交流道長年交通瓶頸未解，車流壅塞、上匝道不容易，縣議員張珈源今在議事堂質詢緊追交通議題，呼籲縣府應趁楊頭高架設計未定案階段，考慮增設環北路交流道來疏解；縣府交旅處指出，目前環北路案包括拆遷時程、腹地、交通影響等尚未列入高公局規畫，縣府將努力爭取。

張珈源表示，竹北交流道壅塞已是陳年老問題，尤其每逢下雨天，緊鄰交流道的光明六路與縣政二路就動彈不得，要上交流道就先得塞在車陣中慢慢等；他說「這麼多年沒解決，鄉親老百姓沒耐心了。」透過縣政質詢他積極建議，必須考慮在竹北增設環北路交流道。

張珈源說，目前竹北交流道北上，會越過鳳山溪到湖口，他認為可利用河道作為環北交流道用地，可以省去土地徵收作業及費用；未來則可利用環北路交流道提早引導駕駛上國道，藉此抒解竹北交流道打結路況；但前提是，必須趕在楊頭高架竹北段未定案前增設，他擔憂「拍板之前沒增設，以後應該就做不了了。」

縣府交旅處長游志祥表示，高公局在2019年針對竹北交流道提出改善方案，包括設立竹北交流道立體交叉匝道，環北交流道也列為改善方案之一；但因環北路建交流道，涉及拆遷時程、腹地取得、交通影響等問題，最終高公局評估朝竹北交流道設立體交叉匝道改善著手。

游志祥說，行政院核定國1五楊高架延伸至苗栗頭份，高公局規畫竹北段拓寬高架，目前規畫湖口出隧道接竹北處將設轉接道，預計南下接平面道路，北上經竹北交流道部分會接轉接道進高架；此外，在頭前溪橋會再增設南、北各一個車道。

游志祥點出，竹北交流道目前最大瓶頸是上匝道不容易，若能增設車道，提升上匝道車容量，壅塞狀況有機會減少一半以上。至於縣議員張珈源所提增設環北路交流道，目前尚未納入計畫，縣府將持續與高公局協商、努力爭取。

交通舊疾！上竹北交流道卡卡，竹縣議員張珈源質詢，呼籲增設環北路交流道。記者王淑君／攝影
交通舊疾！上竹北交流道卡卡，竹縣議員張珈源質詢，呼籲增設環北路交流道。記者王淑君／攝影
竹縣府交旅處長游志祥（右）表示，高公局規畫楊頭高架延伸竹北段拓寬高架，目前規畫湖口出隧道接竹北處將設轉接道，南下接平面道路，北上經竹北交流道部分會接轉接道進高架。記者王淑君／攝影
竹縣府交旅處長游志祥（右）表示，高公局規畫楊頭高架延伸竹北段拓寬高架，目前規畫湖口出隧道接竹北處將設轉接道，南下接平面道路，北上經竹北交流道部分會接轉接道進高架。記者王淑君／攝影

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