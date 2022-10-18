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「㧡擔．向前」風箏起飛 苗栗市風箏節周休二日登場

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市風箏文化暨客家美食節10月22、23日在後龍溪河濱公園登場，今年以「㧡擔·向前」主題，市長邱鎮軍等人今天放風箏暖身。圖／苗栗市公所提供
苗栗市風箏文化暨客家美食節10月22、23日在後龍溪河濱公園登場，今年以「㧡擔·向前」主題，市長邱鎮軍等人今天放風箏暖身。圖／苗栗市公所提供

九降風起，苗栗2022「九降風起紙鳶情揚美食飄香」風箏文化暨客家美食節，10月22、23日在苗栗市後龍溪河濱公園登場，今年以「㧡擔·向前」主題，希望疫情趨緩，發揮客家精神向前。

苗栗市公所今年連續第12年辦理風箏文化暨客家美食節，客家特色成了盛事，今年以「㧡擔·向前」為主題，市長邱鎮軍、市民代表會主席楊喬安等人今天上午在後龍溪河濱公園放飛「外星人飛船」風箏，為22日、23日登場的活動揭開序幕。

邱鎮軍說，扁擔向來是客家人農田莊稼、出門謀生的重要工具，客家成年禮也會安排「㧡擔」儀式，意即挑起擔子，承擔重任，今年風箏特別以客家精神「㧡擔·向前」為主題，2年多來新冠肺炎疫情席捲全球，改變了生活，目前疫情逐漸趨緩，希望大家一起向前。

市公所指出，風箏節安排「太空奇航」、「萬聖派對」風箏展演，包括紐西蘭10公尺太空人、外星人飛船造型風箏，還有南瓜、巫婆、惡魔等造型風箏，及特技風箏排字秀、六角風箏競賽。

22日晚間規畫夜光風箏秀，海洋世界的鯨魚、章魚、魟魚、三葉蟲，及小丑魚、水母等，都穿戴上LED燈，特技風箏也加碼演出夜光版排字秀，此外，「聲光晚會」，邀請歌手蔡佩軒、黃于娟，及Just Vocal Band等精表演。

市公所表示，現場提供親子免費風箏放飛體驗、風箏DIY、講客語送好禮等活動，兩天上午9點起購買價值200元的美食消費券，即可兌換限量紀念風箏，活動詳請可至http://www.miaoli-9kite.com/查詢。

苗栗市風箏文化暨客家美食節10月22、23日在後龍溪河濱公園登場，今年以「㧡擔·向前」主題，市長邱鎮軍等人今天放風箏暖身。記者范榮達／攝影
苗栗市風箏文化暨客家美食節10月22、23日在後龍溪河濱公園登場，今年以「㧡擔·向前」主題，市長邱鎮軍等人今天放風箏暖身。記者范榮達／攝影
苗栗市風箏文化暨客家美食節10月22、23日在後龍溪河濱公園登場，今年以「㧡擔·向前」主題，市長邱鎮軍等人今天放風箏暖身。記者范榮達／攝影
苗栗市風箏文化暨客家美食節10月22、23日在後龍溪河濱公園登場，今年以「㧡擔·向前」主題，市長邱鎮軍等人今天放風箏暖身。記者范榮達／攝影
苗栗市風箏文化暨客家美食節10月22、23日在後龍溪河濱公園登場，今年以「㧡擔·向前」主題，市長邱鎮軍等人今天放風箏暖身。記者范榮達／攝影
苗栗市風箏文化暨客家美食節10月22、23日在後龍溪河濱公園登場，今年以「㧡擔·向前」主題，市長邱鎮軍等人今天放風箏暖身。記者范榮達／攝影

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