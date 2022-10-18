「㧡擔．向前」風箏起飛 苗栗市風箏節周休二日登場

九降風起，苗栗2022「九降風起紙鳶情揚美食飄香」風箏文化暨客家美食節，10月22、23日在苗栗市後龍溪河濱公園登場，今年以「㧡擔·向前」主題，希望疫情趨緩，發揮客家精神向前。

苗栗市公所今年連續第12年辦理風箏文化暨客家美食節，客家特色成了盛事，今年以「㧡擔·向前」為主題，市長邱鎮軍、市民代表會主席楊喬安等人今天上午在後龍溪河濱公園放飛「外星人飛船」風箏，為22日、23日登場的活動揭開序幕。

邱鎮軍說，扁擔向來是客家人農田莊稼、出門謀生的重要工具，客家成年禮也會安排「㧡擔」儀式，意即挑起擔子，承擔重任，今年風箏特別以客家精神「㧡擔·向前」為主題，2年多來新冠肺炎疫情席捲全球，改變了生活，目前疫情逐漸趨緩，希望大家一起向前。

市公所指出，風箏節安排「太空奇航」、「萬聖派對」風箏展演，包括紐西蘭10公尺太空人、外星人飛船造型風箏，還有南瓜、巫婆、惡魔等造型風箏，及特技風箏排字秀、六角風箏競賽。

22日晚間規畫夜光風箏秀，海洋世界的鯨魚、章魚、魟魚、三葉蟲，及小丑魚、水母等，都穿戴上LED燈，特技風箏也加碼演出夜光版排字秀，此外，「聲光晚會」，邀請歌手蔡佩軒、黃于娟，及Just Vocal Band等精表演。