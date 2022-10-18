豆干節電音趴辣妹熱舞打屁股 網全看傻：小朋友能來嗎

桃園大溪豆干遠近馳名，市府主辦的「大溪豆干節」15、16日在大溪綜合運動場登場，吸引不少旅客前往參加。不過，桃園市議員詹江村上傳影片，卻驚見活動舉辦電音派對，多名辣妹穿著清涼，在舞台上熱舞甚至互打屁股，讓網友們看傻眼。

大溪豆干節早年由桃園市豆腐商業同業公會舉辦，2015年起由市府擴大辦理，活動上製作百人大豆腐、豆干大春捲、豆夜祭等，創造許多話題。市府今年還特別邀請專業DJ及舞者，將電音派對原汁原味移到大溪豆干節。

不過電音派對環節卻引發爭議，詹江村昨上傳活動影片，可見超過十名辣妹穿著比基尼、熱褲，在舞台上勁歌熱舞，正妹們隨著強烈節奏搖擺，還拿道具抽打彼此屁股，嗨翻全場，吸引不少男士拍照圍觀。

這畫面讓詹江村直呼「（桃園市長）鄭文燦你確定這是大溪豆干節嗎？還是桃園哪家酒店的週年慶？」數千網友也紛紛留言「極樂桃園」「這好嗎？有小朋友吧？」「小朋友能來嗎？」「沒看到豆干欸」「藝術跟情色一線之隔」「水準有待改進！」

對此，觀旅局表示，豆干節原意為帶動夜間觀光，現場邀請知名DJ表演，同時為炒熱氣氛，邀請舞者尬舞帶動，但因現場互動熱烈，舞者在衣著及舞蹈動作較為大膽，造成部分民眾觀感不佳。

觀旅局表示，主辦單位除於察覺後馬上調整外，同時亦對引起觀感爭議致上歉意，未來在辦理活動規畫，將用更嚴謹的態度檢核各項演出及設計，以帶給民眾更完善的活動體驗。