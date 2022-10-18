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民生物價漲苦哈哈 新竹人安基金會街友供餐服務吃緊

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
人安基金會長期服務街友、寒士、清寒單媽，新竹平安站目前以外展方式提供服務。圖／新竹平安站提供
人安基金會長期服務街友、寒士、清寒單媽，新竹平安站目前以外展方式提供服務。圖／新竹平安站提供

民生物資價格連續上漲，9月食物類CPI年漲5.3%，人安基金會新竹平安站，有感長年提供午、晚2餐服務寒士，自炊供餐食材用量大，只能不斷撙節開支；無奈受通膨影響，弱勢民眾收入減少，今年提供維生食物服務人次較去年增加近1000人次，盼大眾解囊相助，助寒士維持基本生存。

據主計總處公布9月物價變動概況，與民眾生活息息相關的17項重要民生物資漲幅也持續擴大，年增率從7月的4.57%、8月的5.35%，9月來到5.84%，為近8年新高。

其中，雞肉創19個月新高、沙拉油和調理油創163個月新高。人安基金會新竹平安站指出，平安站以募集餐食、自炊供餐的方式提供防飢服務，然而受疫情、通膨物價飛漲的影響，收入及捐物都縮水，只能改變餐食內容，持續維持供餐，營運相當辛苦。

站方分享，街友「葉叔」因扶養問題致官司纏身，後因免疫力下降得到嚴重皮膚病，住院治療康復後卻無處可去，獨自在新竹街頭流浪。經站長協調，替農工出身的葉叔安排到農場安置，不論修剪樹木、種花種菜、維持環境整潔都相當認真，期待生活穩定後，能重建家庭關係。

新竹平安站站長林盈左說，人安基金會長期服務街友、寒士、清寒單媽，全台設有24個平安站，每周一到五提供午、晚2餐，另有防寒、防病、就業轉介等服務，新竹平安站目前以外展方式提供服務。連續辦理32年的「寒士吃飽30」，因疫情由辦桌共餐改為親送年禮到服務對象的手上，盼各界用行動支持，愛心專線03-5278767。

人安基金會長期服務街友、寒士、清寒單媽，新竹平安站目前以外展方式提供服務。圖／新竹平安站提供
人安基金會長期服務街友、寒士、清寒單媽，新竹平安站目前以外展方式提供服務。圖／新竹平安站提供

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