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桃園觀音草漯重劃區沒自來水 水公司：市府圖資有缺失

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
賴香伶到草漯重劃區了解自來水接管問題。圖／賴香伶團隊提供
賴香伶到草漯重劃區了解自來水接管問題。圖／賴香伶團隊提供

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天上午到觀音區，指出工程款達38.6億的「桃園市觀音區草漯第一、三、六整體開發單元市地重劃統包工程」，鄭文燦市長早在去年11月9日就舉辦完工典禮，地主、建商到現在還不能申請接自來水，原因是水公司還沒收到市政府重劃區完整的圖資，沒辦法接手和後續受理民眾接管。

自來水公司上午證實確有此事，按市政府進度，重劃區已經由得標廠商完成自來水幹管埋設、水質檢驗等工程，但是市政府提供的圖資有缺失，包括定位、格式錯誤或不清楚甚至缺少圖資，這些都需要市政府補充，等到圖資正確、完成整以後才能夠受理用戶接管和設計管線、供水。

至於什麼時候能夠開始設計？水公司表示就要看市政府什麼時候能夠提供完整的圖資，水公司幾個月前已經提出改善建議，這周四雙方會再開協調會，水公司會協助市政府盡提出完整的圖資，不過還是要看市政府自己的作業速度，包括督促當初得標的營造廠商依據水公司的建議進一步改善，補充正確的圖資。

重劃地區的地主和建商也是一肚子委屈，表示先前到水公司地區的營業所申請接管，得到的答案是還不能接管，因為管線還沒有移交給自來水公司管理，所以沒辦法受理申請接管，大家搞不懂為什麼已經完工點交這麼久，竟然不能接管，現在建案完成了就因為這樣拿不到使用執照，更不用說要交屋結。

工務局表示，完工後確實還要經過分批驗收，因為有1、3、6期面積大，一直到今年才完成驗收。賴香伶質疑市府涉嫌驗收不實，要求檢調追查。

觀音草漯重劃區去年11月辦完工典禮，傳出到現在還沒辦法接自來水。記者鄭國樑／攝影
觀音草漯重劃區去年11月辦完工典禮，傳出到現在還沒辦法接自來水。記者鄭國樑／攝影
觀音草漯重劃區完工和景觀發展示意圖。圖／桃園市政府提供
觀音草漯重劃區完工和景觀發展示意圖。圖／桃園市政府提供

桃園市長 賴香伶 重劃區

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