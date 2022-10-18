新竹縣體育場將取消免費停車 12月起按時計費

新竹縣體育場及第二運動場附設停車場過去是不少民眾停車好去處，不僅車位多還免收費，但卻被不肖人士當作報廢車停放場，為了改善此情況且推動智慧停車，停車場出入口已建置柵欄及車辨系統，預計11月啟用試營運、12月正式收費。

新竹縣體育場指出，未來汽車停車費用將依「新竹縣公有停車場收費標準」，不分平、假日每半小時收費10元，進場未滿30分鐘免費，民眾也可以每月2400元月租車位，不過機車停車維持免收費。

因新竹縣體育場及第二運動場附設停車場附近交通四通八達，往來運動民眾眾多，且周遭有不少餐廳、大樓、體育館，且鄰近遠百竹北及成功國中，縣府希望透過改建為智慧停車場能有效活化使用率，並提升停車場周轉率。

目前規畫11月1日起試營運暫不收費，12月1日開始全天計時收費，預計10月20日前完成施作增設工程，將成為智慧停車場，導入車牌辨識及多元支付自動繳費等系統。

縣府指出，體育場停車場設有432格汽車停車位、第二運動場有27格汽車停車位，皆委外3年由民間公司經營以維護管理停車環境品質，並在試營運期間，將滾動式檢討動線指標改善。