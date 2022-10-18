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毛小孩奔跑吧 苗栗市寵物公園啟用
苗栗市長邱鎮軍重要政見寵物公園今天啟用，施設大、小型犬獨立的運動場域，提供飼主與愛犬安全共遊空間，且鄰近貓裏喵親子公園，邱鎮軍歡迎家長遛小孩，也可以遛毛小孩。
現代社會許多人都養寵物，卻缺乏適當遛寵物的場所，市民迭有反映，市公所評估需求，邱鎮軍列為重要市政建設推動，並取得水利署第二河川局同意，利用後龍溪河濱公園模型飛機場旁的300坪空地，並鄰近貓裏喵親子公園，200萬元經費興建寵物公園。
邱鎮軍、苗栗市民代表會主席楊喬安等人今天啟用寵物公園，公園施設大、小型犬獨立的運動場域，遊具包含寵物跳躍跨欄、寵物棧橋、寵物隧道等，還有大皮草坪，另設有寵物便袋箱，方便飼主清潔整理，維護環境衛生。
魏姓市民經常帶狗在縣府文化觀光局周邊遛狗，她表示，市區遛狗空間很有限，不時還有車輛來往，有了寵物公園，假日會帶毛小孩去，毛小孩有奔跑空間，有助於身心健康。
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