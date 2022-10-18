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串連桃竹竹苗生活廊帶 竹縣府邀專家共議輕軌路網

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹縣大眾捷運路網規畫著重強化產業發展、整合交通樞紐、改善交通瓶頸；並考量銜接新竹市輕軌路網系統。圖／縣府提供
竹縣大眾捷運路網規畫著重強化產業發展、整合交通樞紐、改善交通瓶頸；並考量銜接新竹市輕軌路網系統。圖／縣府提供

為改善交通瓶頸，新竹縣府著手「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫」；近日經多位專家學者檢視，初步規畫路網將涵蓋竹北、湖口、竹東、芎林，新埔、新豐等鄉鎮及銜接新竹市，並納入桃園機捷延伸到竹縣湖口可能性，預計年底送交通部審議。

新竹縣府統計，截至今年9月全縣總人口數已超過57萬8千人，人口數成長相對提升交通繁忙；新竹縣長楊文科表示，竹縣大眾捷運路網規畫著重強化產業發展、整合交通樞紐、改善交通瓶頸；並考量銜接新竹市輕軌路網系統，串聯竹市輕軌紅、綠、橘線，並預留串接桃園市機場捷運線向南延伸至竹縣湖口鄉的可能性，帶動桃竹竹苗區域及經濟發展。

縣府交旅處指出，為充分考慮民意需求，縣府在今年7月召開2場地方說明會，初步規畫6大路網，除原有藍線「高鐵新竹站－竹北－新竹市區」、黃線「新庄子－新豐－竹北－新竹市區」、紫線「湖口－新竹工業區－竹北－高鐵新竹站」、棕線「竹東－二重埔－竹科」，以及「芎林－高鐵新竹站－竹科」芎林藍線延伸外，並新增「高鐵新竹站－新埔」新埔藍線延伸，同時已將寶山及新豐黃線等具運量潛力的路廊，檢討修正並納入期末報告規畫內容中。

縣府近日邀請專家學者進行座談，初步檢視6大路網規畫符合大新竹區域人口發展紅利、國家重大產業發展等所需，有推動必要性；並針對交通轉運樞紐節點、路網規畫方案等面向討論交流。

 縣府根據專家、學者建議，在新竹市橘線預留銜接寶山、雙溪之路廊節點，以整合頭前溪兩岸大新竹生活圈；軌道建設採國產化、淨零排放發展趨勢等建議也一併納入考量，期盼中央加速核備審議整體路網時程，續行推動優先路網藍線可行性研究，預計2024年完成規畫。

新竹縣府著手「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫」，召開2場地方說明會聽取民意，完善整體輕軌路網規畫。圖／縣府提供
新竹縣府著手「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫」，召開2場地方說明會聽取民意，完善整體輕軌路網規畫。圖／縣府提供
竹縣輕軌路網初步規畫涵蓋竹北、湖口、竹東、芎林、新埔、新豐等6鄉鎮及銜接新竹市，並納入桃園機捷延伸到竹縣湖口可能性，預計年底送交通部審議。圖／縣府提供
竹縣輕軌路網初步規畫涵蓋竹北、湖口、竹東、芎林、新埔、新豐等6鄉鎮及銜接新竹市，並納入桃園機捷延伸到竹縣湖口可能性，預計年底送交通部審議。圖／縣府提供

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