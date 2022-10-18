議員盯煙火式活動預算 竹市明年度總預算小刪三讀通過

新竹市議會近期審議新竹市2023年度總預算案，多名議員尤其針對市府「煙火式」活動經費提出疑慮，經審議討論刪除文化局2筆活動業務費共150萬1千元，特別強調依法被刪減科目不得追加預算與動用預備金。經刪減後歲出預算為255億1712萬3千元，昨天三讀通過。

新竹市議會指出，刪減的2筆預算皆為文化局的文教活動業務費，包括兒童探索館年度行銷及宣傳活動費150萬元整筆刪除，還有1700萬元的辦理兒童藝術節、藝文季、味市集、生活節等藝文推廣活動業務費也刪減1000元，總計2筆預算刪減150萬1千元。

依據議會審議結果，新竹市明年度歲入預算原編252億6868萬9千元照案通過、歲出預算原編255億1862萬4千元經刪減150萬1千元後為255億1712萬3千元；債務舉措113億5843萬4千元、債務償還111億1千萬元，明年度收支366億2712萬3千元平衡。

時代力量黨團指出，此次是本屆首度成功「實質」刪減預算，黨團也要求市府將連3年度都編列900萬元的「兒探館兒童maker體驗課程與活動」明確匡定用途。經文字修正用於5樓特展與公共空間布展即執行以及導覽、與學校合作主題推廣活動規畫執行。

據了解，新竹市政府針對明年度預算活動經費，已主動先自刪近3000萬元活動經費。時代力量議員林彥甫、國民黨議員張祖琰等人都在議會上發言強調，此次「象徵性」刪減是給未來的市府一個警惕，應避免編列過多效益不明確的活動預算，尤其文化局不要總是辦理煙火式活動，變成「活動局」反而排擠真正需求的建設經費。