快訊

郭台銘親自駕駛Model B進場！3款台灣製造電動車2022鴻海科技日正式登場

議員盯煙火式活動預算 竹市明年度總預算小刪三讀通過

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議會議事大樓。記者張裕珍／攝影
新竹市議會議事大樓。記者張裕珍／攝影

新竹市議會近期審議新竹市2023年度總預算案，多名議員尤其針對市府「煙火式」活動經費提出疑慮，經審議討論刪除文化局2筆活動業務費共150萬1千元，特別強調依法被刪減科目不得追加預算與動用預備金。經刪減後歲出預算為255億1712萬3千元，昨天三讀通過。

新竹市議會指出，刪減的2筆預算皆為文化局的文教活動業務費，包括兒童探索館年度行銷及宣傳活動費150萬元整筆刪除，還有1700萬元的辦理兒童藝術節、藝文季、味市集、生活節等藝文推廣活動業務費也刪減1000元，總計2筆預算刪減150萬1千元。

依據議會審議結果，新竹市明年度歲入預算原編252億6868萬9千元照案通過、歲出預算原編255億1862萬4千元經刪減150萬1千元後為255億1712萬3千元；債務舉措113億5843萬4千元、債務償還111億1千萬元，明年度收支366億2712萬3千元平衡。

時代力量黨團指出，此次是本屆首度成功「實質」刪減預算，黨團也要求市府將連3年度都編列900萬元的「兒探館兒童maker體驗課程與活動」明確匡定用途。經文字修正用於5樓特展與公共空間布展即執行以及導覽、與學校合作主題推廣活動規畫執行。

據了解，新竹市政府針對明年度預算活動經費，已主動先自刪近3000萬元活動經費。時代力量議員林彥甫、國民黨議員張祖琰等人都在議會上發言強調，此次「象徵性」刪減是給未來的市府一個警惕，應避免編列過多效益不明確的活動預算，尤其文化局不要總是辦理煙火式活動，變成「活動局」反而排擠真正需求的建設經費。

新竹 時代力量 議員

延伸閱讀

竹市最終場校園就博會明天登場 提供逾780個職缺

新竹市民調 沈慧虹競辦：高虹安支持度已到天花板

新竹市首座社會住宅開工 沈慧虹：續推社宅照顧青年

爺奶增肌保健康 竹市打造6處銀髮健身俱樂部

相關新聞

強風凌晨吹落苗栗火車站外牆 站方急封東站進出口善後

東北風及尼莎颱風環流影響，苗栗市颳起陣陣強風，台灣鐵路局苗栗車站綠建築一片約10坪鋁板外牆，今天凌晨3點左右脫落，還好當...

串連桃竹竹苗生活廊帶 竹縣府邀專家共議輕軌路網

為改善交通瓶頸，新竹縣府著手「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫」；近日經多位專家學者檢視，初步規畫路網將涵蓋竹北、湖口...

水田改旱田 芋頭減少病害提升品質

芋頭是國人經常食用球莖蔬菜，目前90%以上採用水芋栽培模式，但水田栽培造成溫室氣體釋放量較高，而近年水資源分配不均及軟腐...

議員盯煙火式活動預算 竹市明年度總預算小刪三讀通過

新竹市議會近期審議新竹市2023年度總預算案，多名議員尤其針對市府「煙火式」活動經費提出疑慮，經審議討論刪除文化局2筆活...

竹市最終場校園就博會明天登場 提供逾780個職缺

新竹市今年秋季一連辦3場校園就業博覽會，最終場將於明天於玄奘大學登場，現場共計超過30家廠商，提供逾780個職缺。代理市...

新竹香山「台語金曲之夜」周六登場 金曲卡司曝光

新竹市政府今天指出，本周六（22日）將在香山天后宮舉辦「2022新竹市台語金曲之夜」，邀來金曲歌王許富凱、金曲歌后秀蘭瑪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。