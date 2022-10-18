水田改旱田 芋頭減少病害提升品質

芋頭是國人經常食用球莖蔬菜，目前90%以上採用水芋栽培模式，但水田栽培造成溫室氣體釋放量較高，而近年水資源分配不均及軟腐病發生率日增，影響芋頭栽培品質。農委會苗栗農改場和公館鄉農會合作整合旱式芋頭種植體系，可降低約70%芋軟腐病發生率，提升芋頭品質。

苗栗場場長呂秀英表示，苗栗縣芋田近5年來平均種植面積約527公頃，產量全台第二，尤以公館鄉為多，栽培方式以水芋與水稻輪作為主。近年來極端氣候及水資源分布不均，加上長時間湛水容易造成球莖軟腐病發生及擴散，嚴重影響芋頭產量和品質。

呂秀英說，若採用旱式芋種植不必長期湛水，只需充分維持土壤濕潤（特別是種植後6個月內），可有效節省用水量，並降低約70%軟腐病發生率。

她表示，傳統水芋栽培耗水量大，湛水環境易造成肥料脫氮作用而釋放氧化亞氮，也提高有機質分解而排放甲烷；利用旱芋栽培搭配深層施肥可有效提高肥料利用率，降低用肥成本更能減少溫室氣體排放量，有助於達到農業淨零排放。