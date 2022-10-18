竹市最終場校園就博會明天登場 提供逾780個職缺

新竹市今年秋季一連辦3場校園就業博覽會，最終場將於明天於玄奘大學登場，現場共計超過30家廠商，提供逾780個職缺。代理市長陳章賢今天說，市府攜手新竹就業中心與校方舉辦就業博覽會，歡迎應屆畢業生與求職者把握機會求職，尋覓更好未來。

陳章賢說，明天玄奘大學場就業博覽會，邀請許多知名廠商參加，包括佳能半導體、巨匠教育集團、Uniqlo、GU、大戶屋、新竹振道、Gogoro、合點壽司等，超過30多家廠商，橫跨科技、教育、餐飲、生命禮儀、商業設計等領域，職缺類型多元豐富。

玄奘大學指出，今年25周年校慶以「再創輝煌」為主題，就博會屬於校慶活動的一環，除徵才廠商參展解說外，現場亦邀多家職輔機構及專家，提供就業輔導與諮詢服務，協助學生掌握產業趨勢、職務特質、履歷撰寫及面試技巧，呼籲學生踴躍參與。

勞工處長黃錦源說，為協助媒合求才廠商與應屆畢業生，今年新竹市共辦理7場校園就業博覽會，本場是秋季第3場，也是年末最後一場，盼創造更多優質就業機會，實現年輕人畢業即就業的目標，也歡迎新竹地區有求職或轉職需求民眾踴躍參加。