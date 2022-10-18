聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市最終場校園就博會明天登場 提供逾780個職缺
新竹市今年秋季一連辦3場校園就業博覽會，最終場將於明天於玄奘大學登場，現場共計超過30家廠商，提供逾780個職缺。代理市長陳章賢今天說，市府攜手新竹就業中心與校方舉辦就業博覽會，歡迎應屆畢業生與求職者把握機會求職，尋覓更好未來。
陳章賢說，明天玄奘大學場就業博覽會，邀請許多知名廠商參加，包括佳能半導體、巨匠教育集團、Uniqlo、GU、大戶屋、新竹振道、Gogoro、合點壽司等，超過30多家廠商，橫跨科技、教育、餐飲、生命禮儀、商業設計等領域，職缺類型多元豐富。
玄奘大學指出，今年25周年校慶以「再創輝煌」為主題，就博會屬於校慶活動的一環，除徵才廠商參展解說外，現場亦邀多家職輔機構及專家，提供就業輔導與諮詢服務，協助學生掌握產業趨勢、職務特質、履歷撰寫及面試技巧，呼籲學生踴躍參與。
勞工處長黃錦源說，為協助媒合求才廠商與應屆畢業生，今年新竹市共辦理7場校園就業博覽會，本場是秋季第3場，也是年末最後一場，盼創造更多優質就業機會，實現年輕人畢業即就業的目標，也歡迎新竹地區有求職或轉職需求民眾踴躍參加。
勞工處補充，秋季就博會結束後緊接著還有「2022新竹X梅竹黑客松」創客競賽活動，將在22日至23日於國立清華大學體育館登場，現場將有許多青年參賽者運用知識與創意提出解決方案，展現對社會議題的多元想法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言