新竹香山「台語金曲之夜」周六登場 金曲卡司曝光
新竹市政府今天指出，本周六（22日）將在香山天后宮舉辦「2022新竹市台語金曲之夜」，邀來金曲歌王許富凱、金曲歌后秀蘭瑪雅、新生代歌手謝金晶、許志豪及本土劇女星鄭仲茵等人演唱經典臺語好歌。市府歡迎民眾來香山一日遊度過美好周末夜。
代理市長陳章賢表示，香山天后宮自1924年完工迄今近百年，是香山漁民與居民信仰中心，廟埕前廣場為朝山社區重要活動空間。前市長林智堅上任後，投入逾2千萬元重新整理廟埕廣場，重鋪廣場地磚、無障礙設計等，多次辦理仲夏藝文季及藝文活動。
市府指出，2022新竹市台語金曲之夜由楊繡惠及陳文山擔任活動主持，演唱卡司有許富凱、秀蘭瑪雅、謝金晶、許志豪、鄭仲茵。22日活動從晚間19時至21點，邀請民眾提早入場，一同共襄盛舉欣賞台語歌曲之美。
市府城銷處也推薦香山景點，白天至親子景點青青草原散步、野餐、拍網美照，青青草原有磨石子溜滑梯、大型水管通道等遊樂設施，喜歡吹海風、看美景的民眾，也可騎鐵馬漫遊17公里海岸線，走訪香山濕地生態公園、賞蟹步道飽覽夕陽美景。
陳章賢說，邀請市民把握周末出遊，市民一起來認識香山天后宮豐富的人文歷史與地方風貌，感受新竹市城市魅力，市府也盼透過台語金曲傳唱，傳承閩南文化。
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