快訊

熊好券2.0來了！柯文哲宣布下午登記6抽2 最高獲2000元

已逝前立委黃義交傳有憂鬱症，開朗的人也會得憂鬱症？陪伴者最忌說出這四個字

友人曝黃義交生前「最後簡訊」：早意會可能不同結局

機捷老街溪站 年底通車恐跳票

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
桃園機場捷運延伸線A22老街溪站。示意圖／翻攝鐵道局
桃園機場捷運延伸線A22老街溪站。示意圖／翻攝鐵道局

機場捷運延伸到中壢火車站預定2029年7月完工，其中A22站老街溪站今年底通車；但立委魯明哲昨在立院質詢表示，機場捷運延伸路段號誌系統無法整合，直達車根本開不到A22站，需要用人工手動切換號誌，年底恐怕通不了車。

立法院交通委員會昨進行交通部業務報告；鐵道局長伍勝園說，將與廠商西門子討論和研商；交通部長王國材表示，兩個號誌系統整合需要花點時間。

伍勝園說，受疫情影響，整合號誌仍在溝通中，鐵道局上周已找德國西門子總公司派號誌高層來台討論；原本機捷延伸中壢，就規畫直達車不進入A22站和A23站，因僅2站，但多了直達車，會影響區間車待避和行車時間，直達車不進市區。

伍勝園說，機場系統未來兩個號誌系統就算整合完成，還是要用手動切換，但不會影響行車時間和運行；而年底機場捷運延伸到A22站是否可以如期年底通車，他說「努力中」。

根據交通部業務報告顯示，機場捷運延伸中壢火車站計畫及增設第三航廈A14站，規畫從機場捷運環北站A21站往南延伸至中壢火車站A23站，路線長度約2.06公里，再增加2座地下車站，行政院核定計畫，計畫期程展延至2029年7月完工，總經費維持138億元，A22站預計今年底通車。

機捷第一階段通車到環北站號誌，系統為承包商丸紅轉包給英國西門子施作，機捷第二階段A21環北站到A23中壢站機電由德國西門子得標，兩系統仍待整合。

魯明哲說，機捷延伸中壢站差在機電、號誌不能整合會有行車困難，現在A22站還在驗收討論階段，明年上半年可不可能通車都不知，質疑年底通不了車，兩個訊號系統竟然要手工切換，全世界沒幾個軌道系統這樣。

魯明哲說，很多民眾認為以後通車，直達車就可以到市區A22站，但直達車根本進不來，因沒裝新的訊號系統，這問題很嚴重；區間車要開到A21站，再手動人工切換號誌，軌道界也非常憂心，希望鐵道局可以重新估算延後通車時程。

機場捷運 機捷 交通部長

延伸閱讀

機場捷運延伸老街溪站年底通車？ 立委質疑系統未整合

謝克洋競總成立 張善政、謝龍介站台要「讓邪惡勢力退去」

小額採購、公告招標調50% 工程會將辦座談會再公告

工程會：政府採購門檻調高至150萬 明年1月上路

相關新聞

機捷老街溪站 年底通車恐跳票

機場捷運延伸到中壢火車站預定2029年7月完工，其中A22站老街溪站今年底通車；但立委魯明哲昨在立院質詢表示，機場捷運延...

苗醫療園區 徐耀昌：可能性不高

苗栗縣鄉親企盼醫學中心，衛生醫療健康園區（原遠雄健康生活園區）開發BOT案招商，歷經5次流標，20.6公頃園區回復農牧用...

竹北戶政事務所空間小 縣府擬遷移擴大服務量能

竹北市近年人口成長快速、洽公民眾增，但戶政事務所仍與市公所共用同棟建築，使得空間顯得不足，縣議員杜文中今即在議會建議縣府...

苗縣府負債 徐耀昌曝初上任最高興：每月5日碰到周末

苗栗縣長徐耀昌即將卸任，今天在議會答詢時透露上任之初因為縣府負債，每個月5日如果碰到周六，他最高興，因為可以慢3天發員工...

秋冬將至 長者新冠、肺鏈、流感三疫苗接種守護健康

天氣轉涼加上邊境開放，秋冬常見的呼吸道疾病流感病毒、肺炎鏈球菌也要一併慎防，疾管署日前公布90多歲有慢性病史住長照機構流...

桃園國運中心遭爆球場滴水 他怒：踩滑受傷能國賠？

尼莎颱風帶來連日雨勢，桃園南門市民活動中心天花板昨傳嚴重漏水，昨晚桃園國民運動中心4樓羽球場也被網友直指天花板滴水，甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。