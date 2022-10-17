苗栗音樂佳餚節為期3天 28日竹南運動公園登場

2022苗栗音樂佳餚節將於28日至30日在竹南運動公園舉行，苗栗縣政府邀請眾多歌手輪番演唱，並結合美食攤位、親子活動，邀請民眾來趟苗栗輕旅行。

苗栗縣政府文化觀光局今天在縣府大廳舉辦「2022苗栗音樂佳餚節」記者會，安排歌唱節目「聲林之王3」出身的新生代歌手邱軍現場演唱，以極具爆發力嗓音為活動暖身。

文觀局長林彥甫指出，縣府結合苗栗縣觀光協會及相關旅遊、美食、特色產業，共同打造苗栗音樂佳餚節活動，今年邁入第5屆，28日起一連3天在竹南運動公園舉行。

林彥甫表示，28日規劃「愛的鼓栗之夜」，邀請金曲歌后彭佳慧、台三線樂隊、新生代歌手邱軍、艾薇、吳霏等歌手演唱，讓民眾聽音樂、品佳餚，享受山城夜晚之美；29日「K歌喵翻派對」由許維芳、原子少年人氣團Ozone、鼓鼓呂思緯、蕭秉治等接力開唱，陳零九、黃偉晉、婁峻碩壓軸表演，一起HIGH翻苗栗。

文觀局說，活動第3天適逢萬聖節前夕，主舞台將以親子活動、魔術氣球表演與人氣歌手輪番演出。3天活動期間，除豐富音樂演出，還有上百攤美食饗宴、農特產品展售。

苗栗縣長徐耀昌指出，今年7月縣內主要觀光據點遊客量與去年同期相比，明顯大幅提升，苗栗縣四季出產各式水果、花卉，還有溫泉、農特產、美食小吃等，成為國人週末度假絕佳選擇，歡迎民眾屆時安排一場苗栗輕旅行。