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竹北戶政事務所空間小 縣府擬遷移擴大服務量能

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北戶政事務所洽公空間不足，不少民眾甚至得在室外等待叫號。記者巫鴻瑋／攝影
竹北戶政事務所洽公空間不足，不少民眾甚至得在室外等待叫號。記者巫鴻瑋／攝影

竹北市近年人口成長快速、洽公民眾增，但戶政事務所仍與市公所共用同棟建築，使得空間顯得不足，縣議員杜文中今即在議會建議縣府應遷移市公所，讓戶政事務所使用公所空間，縣長楊文科回應正由民政處評估，也考慮興建新戶政大樓。

楊文科表示，竹北市戶政事務所過去編制人員較少，但因竹北市人口不斷增加，如今每名公務員需服務6500名鄉親，服務量非常大，同時辦公空間不足，因此已特別指示民政處針對竹北市戶政事務所未來規畫做通盤考量。

他指出，除了杜文中所建議讓竹北市公所遷移後，將原址公所空間改為戶政事務所，也有人希望另尋地點新建，或興建第2戶政事務所等建議，縣府會根據各方意見研議討論，盡快得出最適當方針。

杜文中今在新竹縣議會第19屆第8次定期會上質詢，提到竹北戶政事務所編制小、空間不足，已無法滿足竹北近21萬人口戶政服務需求，且竹北人口仍在成長，他說「相信戶所人員的服務壓力會不斷提升」。

他提到，曾在戶政事務所看到新人登記結婚，卻只能擠在狹小的櫃台前完婚，竹北戶政事務所沒有公證場地，只有簡易隔板，簡單敘述證書後草草結束，他認為結婚在人生中就這麼一次，對此寒酸婚式相當心疼，所以建議竹北市戶政事務所遷移到比較寬敞的場所，更加便民、利民。

民政處說明，截至9月底竹北市人口數為207822人，戶政事務所目前編制為正式員額29人，關於竹北戶政事務所遷移或新建問題，可透過組織編制調整來增補人力，或設置第2辦公處所等方案解決，將綜整各方意見後，優先考量洽公便利性，尋求最佳政策，以提供民眾更優質的洽公環境與提升公部門形象。

竹北戶政事務所服務量能不足，縣府擬遷建並擴大人力編制。記者巫鴻瑋／攝影
竹北戶政事務所服務量能不足，縣府擬遷建並擴大人力編制。記者巫鴻瑋／攝影
竹北戶政事務所服務量能、空間不足，縣府擬遷建並擴大人力編制。記者巫鴻瑋／攝影
竹北戶政事務所服務量能、空間不足，縣府擬遷建並擴大人力編制。記者巫鴻瑋／攝影

楊文科 新竹 公務員

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