聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹北戶政事務所空間小 縣府擬遷移擴大服務量能
竹北市近年人口成長快速、洽公民眾增，但戶政事務所仍與市公所共用同棟建築，使得空間顯得不足，縣議員杜文中今即在議會建議縣府應遷移市公所，讓戶政事務所使用公所空間，縣長楊文科回應正由民政處評估，也考慮興建新戶政大樓。
楊文科表示，竹北市戶政事務所過去編制人員較少，但因竹北市人口不斷增加，如今每名公務員需服務6500名鄉親，服務量非常大，同時辦公空間不足，因此已特別指示民政處針對竹北市戶政事務所未來規畫做通盤考量。
他指出，除了杜文中所建議讓竹北市公所遷移後，將原址公所空間改為戶政事務所，也有人希望另尋地點新建，或興建第2戶政事務所等建議，縣府會根據各方意見研議討論，盡快得出最適當方針。
杜文中今在新竹縣議會第19屆第8次定期會上質詢，提到竹北戶政事務所編制小、空間不足，已無法滿足竹北近21萬人口戶政服務需求，且竹北人口仍在成長，他說「相信戶所人員的服務壓力會不斷提升」。
他提到，曾在戶政事務所看到新人登記結婚，卻只能擠在狹小的櫃台前完婚，竹北戶政事務所沒有公證場地，只有簡易隔板，簡單敘述證書後草草結束，他認為結婚在人生中就這麼一次，對此寒酸婚式相當心疼，所以建議竹北市戶政事務所遷移到比較寬敞的場所，更加便民、利民。
民政處說明，截至9月底竹北市人口數為207822人，戶政事務所目前編制為正式員額29人，關於竹北戶政事務所遷移或新建問題，可透過組織編制調整來增補人力，或設置第2辦公處所等方案解決，將綜整各方意見後，優先考量洽公便利性，尋求最佳政策，以提供民眾更優質的洽公環境與提升公部門形象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言