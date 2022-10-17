苗縣府負債 徐耀昌曝初上任最高興：每月5日碰到周末

苗栗縣長徐耀昌即將卸任，今天在議會答詢時透露上任之初因為縣府負債，每個月5日如果碰到周六，他最高興，因為可以慢3天發員工薪水，當時連這個都要計較。

今天縣議會定期會總質詢，議員鄭宗國、韓茂賢下屆都不競選連任，詢問徐耀昌給自己兩屆任內打分數及感想，還有卸任後規畫，徐耀昌答覆表示「百感交集」，分數留給鄉親來打，卸任後太太找到老公，一起遊山玩水。

徐耀昌回憶上任之初，縣府負債連薪水都發不出來，他說，甚至過去每月5號要發薪水，看到5號是禮拜六，他就最高興，因為還可以拖3天，連這個時間落差都在計較，後來到中央幾乎每個月都去調款發薪水，做一些經常門的支出，所有員工咬著牙關熬過來了。