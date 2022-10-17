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苗縣府負債 徐耀昌曝初上任最高興：每月5日碰到周末
苗栗縣長徐耀昌即將卸任，今天在議會答詢時透露上任之初因為縣府負債，每個月5日如果碰到周六，他最高興，因為可以慢3天發員工薪水，當時連這個都要計較。
今天縣議會定期會總質詢，議員鄭宗國、韓茂賢下屆都不競選連任，詢問徐耀昌給自己兩屆任內打分數及感想，還有卸任後規畫，徐耀昌答覆表示「百感交集」，分數留給鄉親來打，卸任後太太找到老公，一起遊山玩水。
徐耀昌回憶上任之初，縣府負債連薪水都發不出來，他說，甚至過去每月5號要發薪水，看到5號是禮拜六，他就最高興，因為還可以拖3天，連這個時間落差都在計較，後來到中央幾乎每個月都去調款發薪水，做一些經常門的支出，所有員工咬著牙關熬過來了。
他表示，當時很多社區、社團辦活動，補助10萬、8萬元，降至2萬、3萬元，很多鄉鎮市公所辦理的活動2、30萬元，縣府一律給5萬元，也能體諒縣府財政的困難，他跟很多社區、社團的理事長講，不是口袋有錢不給，而是就算給10萬、8萬的，到時候也拿不到錢，理事長必須先墊，這種情況下，縣府努力開源節流。
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