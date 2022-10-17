快訊

日職／火腿未官宣王柏融退團 日網友：還在交涉嗎？太可怕了

好市多2022「黑色購物週」登場 限時這7天準備撿便宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗縣府負債 徐耀昌曝初上任最高興：每月5日碰到周末

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌答覆議員鄭宗國（圖）、韓茂賢質詢，表示兩屆感想是「百感交集」。記者范榮達／攝影
苗栗縣長徐耀昌答覆議員鄭宗國（圖）、韓茂賢質詢，表示兩屆感想是「百感交集」。記者范榮達／攝影

苗栗縣長徐耀昌即將卸任，今天在議會答詢時透露上任之初因為縣府負債，每個月5日如果碰到周六，他最高興，因為可以慢3天發員工薪水，當時連這個都要計較。

今天縣議會定期會總質詢，議員鄭宗國、韓茂賢下屆都不競選連任，詢問徐耀昌給自己兩屆任內打分數及感想，還有卸任後規畫，徐耀昌答覆表示「百感交集」，分數留給鄉親來打，卸任後太太找到老公，一起遊山玩水。

徐耀昌回憶上任之初，縣府負債連薪水都發不出來，他說，甚至過去每月5號要發薪水，看到5號是禮拜六，他就最高興，因為還可以拖3天，連這個時間落差都在計較，後來到中央幾乎每個月都去調款發薪水，做一些經常門的支出，所有員工咬著牙關熬過來了。

他表示，當時很多社區、社團辦活動，補助10萬、8萬元，降至2萬、3萬元，很多鄉鎮市公所辦理的活動2、30萬元，縣府一律給5萬元，也能體諒縣府財政的困難，他跟很多社區、社團的理事長講，不是口袋有錢不給，而是就算給10萬、8萬的，到時候也拿不到錢，理事長必須先墊，這種情況下，縣府努力開源節流。

苗栗縣長徐耀昌答覆議員鄭宗國、韓茂賢（圖）質詢，表示兩屆感想是「百感交集」。記者范榮達／攝影
苗栗縣長徐耀昌答覆議員鄭宗國、韓茂賢（圖）質詢，表示兩屆感想是「百感交集」。記者范榮達／攝影
苗栗縣長徐耀昌（圖）答覆議員鄭宗國、韓茂賢質詢，表示兩屆感想是「百感交集」。記者范榮達／攝影
苗栗縣長徐耀昌（圖）答覆議員鄭宗國、韓茂賢質詢，表示兩屆感想是「百感交集」。記者范榮達／攝影

徐耀昌 薪水

延伸閱讀

該做都做了 徐耀昌：醫療衛生健康園區根本可能性不高

上山下海火裡來水裡去 徐耀昌發188.8萬元消防工作獎勵金

徐耀昌頭像遭冒用臉書要求加友 縣府急發聲明不要受騙

徐耀昌竹南挺鍾東錦 支持群眾前哽咽落淚

相關新聞

苗縣府負債 徐耀昌曝初上任最高興：每月5日碰到周末

苗栗縣長徐耀昌即將卸任，今天在議會答詢時透露上任之初因為縣府負債，每個月5日如果碰到周六，他最高興，因為可以慢3天發員工...

竹北戶政事務所空間小 縣府擬遷移擴大服務量能

竹北市近年人口成長快速、洽公民眾增，但戶政事務所仍與市公所共用同棟建築，使得空間顯得不足，縣議員杜文中今即在議會建議縣府...

秋冬將至 長者新冠、肺鏈、流感三疫苗接種守護健康

天氣轉涼加上邊境開放，秋冬常見的呼吸道疾病流感病毒、肺炎鏈球菌也要一併慎防，疾管署日前公布90多歲有慢性病史住長照機構流...

桃園國運中心遭爆球場滴水 他怒：踩滑受傷能國賠？

尼莎颱風帶來連日雨勢，桃園南門市民活動中心天花板昨傳嚴重漏水，昨晚桃園國民運動中心4樓羽球場也被網友直指天花板滴水，甚至...

該做都做了 徐耀昌：醫療衛生健康園區根本可能性不高

苗栗縣衛生醫療健康園區（原遠雄健康生活園區）BOT案招商，歷經5次流標，20.6公頃園區回復農牧用地，縣長徐耀昌認為縣府...

桃市提前整備…尼莎颱風侵襲 長庚A8站免除淹水危機

北台灣昨受到尼莎颱風環流影響，雙北災情頻傳，桃園市水務局指出，桃園市僅4件零星災情通報，其中1件為土石滑落，無人員傷亡。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。