秋冬將至 長者新冠、肺鏈、流感三疫苗接種守護健康

天氣轉涼加上邊境開放，秋冬常見的呼吸道疾病流感病毒、肺炎鏈球菌也要一併慎防，疾管署日前公布90多歲有慢性病史住長照機構流感併發重症死亡病例，桃園市政府衛生局呼籲長者尤其具慢性病、高齡者除了新冠疫苗，也應儘速完成流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗接種，提升自我保護力。

衛生局局長王文彥表示，今年公費流感疫苗已經開打，65歲以上長者屬第一階段接種對象，另設籍桃園市65歲以上長者（原住民55歲以上）還可免費接種肺炎鏈球菌疫苗，長者可就近至13區衛生所或合約院所完成接種。

衛生局表示，長照機構多為抵抗力較弱的長者且人口較為密集，更需落實健康監測及症狀通報，機構內的工作人員、住民及訪客應落實戴口罩、勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有發燒或呼吸道症狀者禁止探訪。

另中央流行疫情指揮中心今日公布全國新增2萬8806例COVID-19本土個案，其中桃園計有3359例，桃園本土個案數較昨日4216例下降20.33 %；其中65歲以上個案占11.22%、18歲以下個案則占19.06%。

截至10月17日，桃園市居家照護共3萬3306人在案，照護案件累計81萬5122人，已完成81萬500人，累計完成率約99.4 %。桃園專責ICU開設40床、收治34人、空床數6床；專責病房545床，收治286人，空床數259床，收治比率約52.5%，醫療能量充足。