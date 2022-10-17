桃園國運中心遭爆球場滴水 他怒：踩滑受傷能國賠？

尼莎颱風帶來連日雨勢，桃園南門市民活動中心天花板昨傳嚴重漏水，昨晚桃園國民運動中心4樓羽球場也被網友直指天花板滴水，甚至有球友差點踩滑摔跤。對此，桃園國民運動中心指出，昨因大雨潮濕產生冷凝水，並非天花板漏水，工作人員除已打開冷氣除濕，民眾若現場反映，也可協助退費。

有網友在爆料公社指出，昨晚和父親前往桃園國民運動中心4樓羽球場打球，到達現場時，卻發現羽球場內不斷有雨水低落，工作人員放了水桶接雨水，也拿了幾塊抹布擦拭地板。

網友直指，球場屋頂滴水狀況嚴重，打球時，就有不只一位球友因為地上的雨水差點滑倒，父親也因為踩到雨水滑倒撞到膝蓋，一時站不起來。

網友直言，今天父親如果不是傷到膝蓋，而是其他脆弱部位，責任該歸咎於誰嗎？業者如果知道屋頂漏水，應該馬上停止羽球場的開放，並全額退費而不是繼續營業，罔顧使用者的權益。

議員詹江村也質疑，桃園國民運動中心因為羽球場及籃球場大量漏水，造成民眾摔倒受傷，市府體育局是不是該負國賠的責任？

桃園國民運動中心執行長呂能通則坦言，同樣位在4樓的籃球場也有滴水狀況，但天花板並不是漏水，而是因為這幾天大雨不斷，導致室內出現冷凝水，過去很少發生類似情形。