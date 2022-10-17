快訊

桃園男「神仙縱走」失聯3天找到遺體 垂直墜谷150公尺亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市提前整備…尼莎颱風侵襲 長庚A8站免除淹水危機

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
捷運長庚A8站抽水機預布。圖／水務局提供
捷運長庚A8站抽水機預布。圖／水務局提供

北台灣昨受到尼莎颱風環流影響，雙北災情頻傳，桃園市水務局指出，桃園市僅4件零星災情通報，其中1件為土石滑落，無人員傷亡。水務局長劉振宇表示，市長特別關心尼莎颱風影響，水務局對這次颱風審慎因應提前整備，全市31處自主防災社區也同步啟動開設，並啟動智慧追蹤平台，掌握淹水巡查進度。

本次颱風桃園市復興區總累計雨量達567毫米，行政院農委會水土保持局並針對復興區發布紅色警戒，經濟部水利署也針對龜山區發布淹水警戒，時雨量更達50毫米，各行政區均有大面積強降雨情形，石門水庫更達滿水位，進行今年首次洩洪。

劉振宇指出，本次桃園市精準預測尼莎颱風外圍共伴效應，10月15日即進行抽水機試運轉，昨天預布移動式抽水機於市區易淹水點，且15日即進行水門防汛啟閉及派員24小時值班留守監控水情，並針對長庚A8淹水點進行提前智慧調控，降低市區積淹情形。

有關山坡地土石流防災，隨時與中央保持聯繫，確保警戒通知疏散避難，復興區公所亦邀集市府各機關召開防災會議，完善災情處置。

目前零星積淹水皆已消退，另有鑑於去年7月龜山區曾降下時雨量83.5毫米，造成捷運長庚A8站周遭局部淹水情況嚴重，本次也擬定公滯一、公滯四及A8長庚捷運站聯合調控機制，搭配智慧水情抽水機調控系統，提前精準預布，並於昨天下午龜山區雨勢擴大前，藉由IOT聯合調控，遠端啟抽公滯一增加庫容，使本次A8周邊無淹水情事，今年度多次智慧調控效果也具減災效益，市府各項水利整治工程也見成效，有效改善市區積淹情形。

尼莎颱風 淹水 桃園

延伸閱讀

台七線49.8K大崩塌即起封路 桃園往宜蘭雙向交通改道

尼莎颱風豪雨成災 王美花一早要求退積水、復電兩重點

尼莎颱風震雙北 新北4議員參選人「協尋林佳龍」

尼莎颱風挾雨狂轟！福和橋河堤被水淹 主人忘了它慘成「汪洋中的一台車」

相關新聞

桃園國運中心遭爆球場滴水 他怒：踩滑受傷能國賠？

尼莎颱風帶來連日雨勢，桃園南門市民活動中心天花板昨傳嚴重漏水，昨晚桃園國民運動中心4樓羽球場也被網友直指天花板滴水，甚至...

該做都做了 徐耀昌：醫療衛生健康園區根本可能性不高

苗栗縣衛生醫療健康園區（原遠雄健康生活園區）BOT案招商，歷經5次流標，20.6公頃園區回復農牧用地，縣長徐耀昌認為縣府...

秋冬將至 長者新冠、肺鏈、流感三疫苗接種守護健康

天氣轉涼加上邊境開放，秋冬常見的呼吸道疾病流感病毒、肺炎鏈球菌也要一併慎防，疾管署日前公布90多歲有慢性病史住長照機構流...

桃市提前整備…尼莎颱風侵襲 長庚A8站免除淹水危機

北台灣昨受到尼莎颱風環流影響，雙北災情頻傳，桃園市水務局指出，桃園市僅4件零星災情通報，其中1件為土石滑落，無人員傷亡。...

路燈桿杵人行道出入口「礙眼」 竹南鎮公所安排遷移

苗栗縣大埔六街上，有路燈桿位在人行道出入口，地方民眾希望公所能協助遷移，方便人車出入；公所表示，當地現在有許多建案開發，...

新竹市首座社會住宅開工 沈慧虹：續推社宅照顧青年

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今參加中雅安居社會住宅開工典禮，沈慧虹說，在內政部和市府團隊共同努力下，竹市將新建首座社會住宅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。