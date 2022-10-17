桃市提前整備…尼莎颱風侵襲 長庚A8站免除淹水危機

北台灣昨受到尼莎颱風環流影響，雙北災情頻傳，桃園市水務局指出，桃園市僅4件零星災情通報，其中1件為土石滑落，無人員傷亡。水務局長劉振宇表示，市長特別關心尼莎颱風影響，水務局對這次颱風審慎因應提前整備，全市31處自主防災社區也同步啟動開設，並啟動智慧追蹤平台，掌握淹水巡查進度。

本次颱風桃園市復興區總累計雨量達567毫米，行政院農委會水土保持局並針對復興區發布紅色警戒，經濟部水利署也針對龜山區發布淹水警戒，時雨量更達50毫米，各行政區均有大面積強降雨情形，石門水庫更達滿水位，進行今年首次洩洪。

劉振宇指出，本次桃園市精準預測尼莎颱風外圍共伴效應，10月15日即進行抽水機試運轉，昨天預布移動式抽水機於市區易淹水點，且15日即進行水門防汛啟閉及派員24小時值班留守監控水情，並針對長庚A8淹水點進行提前智慧調控，降低市區積淹情形。

有關山坡地土石流防災，隨時與中央保持聯繫，確保警戒通知疏散避難，復興區公所亦邀集市府各機關召開防災會議，完善災情處置。

目前零星積淹水皆已消退，另有鑑於去年7月龜山區曾降下時雨量83.5毫米，造成捷運長庚A8站周遭局部淹水情況嚴重，本次也擬定公滯一、公滯四及A8長庚捷運站聯合調控機制，搭配智慧水情抽水機調控系統，提前精準預布，並於昨天下午龜山區雨勢擴大前，藉由IOT聯合調控，遠端啟抽公滯一增加庫容，使本次A8周邊無淹水情事，今年度多次智慧調控效果也具減災效益，市府各項水利整治工程也見成效，有效改善市區積淹情形。