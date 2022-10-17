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路燈桿杵人行道出入口「礙眼」 竹南鎮公所安排遷移

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
大埔六街上紅磚部分土地使用分區是人行廣場用地，因尚未開發，宛如免費停車場地。圖／竹南鎮公所提供
大埔六街上紅磚部分土地使用分區是人行廣場用地，因尚未開發，宛如免費停車場地。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣大埔六街上，有路燈桿位在人行道出入口，地方民眾希望公所能協助遷移，方便人車出入；公所表示，當地現在有許多建案開發，都會來申請路燈遷移，上周末會勘該路燈桿位置後，會順應民意遷移。

大埔特定區因緊鄰竹南科園區，停車位不足，造成違停情況嚴重。大埔六街上紅磚部分土地使用分區是人行廣場用地，因尚未開發，宛如免費停車場地，但人行道出入口有1支路燈桿矗立，車輛進出「礙眼」，地方民眾透過里長參選人田文裕向公所申請遷移。

公所表示，特定區內的路燈是10年前縣府開發時就已設置，現在有許多建案開發，也都會來申請路燈遷移，但大埔六街上紅磚部分土地使用分區是人行廣場用地，按理是僅供行人使用，而非供車輛通行使用及停放；不過，為了整體街道景觀及人行出入安全，上周會勘後認為有遷移必要性，近期將安排遷移作業。

大埔里長參選人田文裕向公所申請遷移，上周末會勘該路燈桿位置後，公所將順應民意進行遷移作業。圖／田文裕提供
大埔里長參選人田文裕向公所申請遷移，上周末會勘該路燈桿位置後，公所將順應民意進行遷移作業。圖／田文裕提供

人行道 大埔

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