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新竹市首座社會住宅開工 沈慧虹：續推社宅照顧青年

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左八）今參加中雅安居社會住宅開工典禮。圖／沈慧虹提供
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左八）今參加中雅安居社會住宅開工典禮。圖／沈慧虹提供

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今參加中雅安居社會住宅開工典禮，沈慧虹說，在內政部和市府團隊共同努力下，竹市將新建首座社會住宅中雅安居，她擔任副市長期間成功爭取中雅安居社宅設置日照中心和非營利幼兒園，全面照顧小孩、長者、年輕人，未來她也會繼續推動社會住宅，減輕年輕人負擔。

沈慧虹說，竹市有高比例的年輕人，認真打拼創業，需要政府做他們後盾，未來她會繼續打造優質社會住宅，提升社宅周邊的社福、交通、生活機能，「滿足青年住宅高需求，把青創、年輕人留在新竹市!」

代理市長陳章賢表示，市府落實居住正義，配合中央政策，推動住宅三部曲，如租金補貼、包租代管、和中央合作推動4座社宅。也感謝沈慧虹過去推動道路新闢，把延宕30年的公道三路打通，提升周邊交通與生活機能，中雅安居社宅離台一線、公道三及東西向快速道路，僅10分鐘車程。

內政部政務次長花敬群說，市府非常積極、主動釋出土地推動社宅，與內政部合作推動總共2510戶社會住宅，包括中雅安居、金城安居、建功安居、建功高中南側等四處，其中社福空間就高達12處，社宅中的社福空間比例是全國最高。

國家住宅及都市更新中心表示，中雅安居總工程預算超過32億元，預計興建地下3層、地上21層、總戶數640戶，研擬設置非營利幼兒園、日照中心等，且會有套房、二房、三房等滿足居住需求，預計2026年完工。

社宅 社會住宅 沈慧虹 新竹市選舉 2022大選

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