守護新住民健康 桃園衛生局廣推新住民健康諮詢服務

桃園市於今年8月新住民人口已有6萬餘人，高居全國第4。為守護新住民健康，減少因語言隔閡及文化差異，影響幼兒照護、各式健康及生活適應，衛生局於新住民聯合服務中心提供諮詢服務，除了原提供未納健保產前檢查補助、母嬰生育保健及心理健康，即日起新增婦幼、疾病、心理衛生及餐飲業者食品安全衛生法規相關規範等4大類健康諮詢內容。

衛生局局長王文彥表示，隨著新住民人口增加，健康照護需求也提升，新住民常詢問「沒有入籍是否可以免費打預防針?」、「幼兒如何照護?」或「開小吃店需要的注意事項」，以及「移工在患有哪些傳染病會被廢止其聘僱許可」等問題，因此，衛生局今年在新住民聯合服務中心增加健康諮詢。

內容包含：育兒指導、兒童預防注射、育齡婦女疫苗補助、愛滋病及性病匿名篩檢與衛教諮詢、毒品防制資源諮詢、心理諮詢預約申請、食品業者登錄及食品安全相關規範等免費諮詢，即日起，新住民可於上班日上午8時至12時及每周三、四下午，前往新住民聯合服務中心（桃園市桃園區復興路135號）或是撥打該中心專線（03-3339885），都有專人回覆即時訊息；另外，每週二上午及週四全天，可以預約使用4次免費心理諮詢服務。

衛生局表示，13區衛生所有派駐通譯員提供通譯協助，為本市新住民健康諮詢服務據點，新住民朋友可與鄰近衛生所聯繫，或可至本局婦幼衛生專區網站（http://reurl.cc/A7WOAZ）查詢相關資源，也可於桃園市心理衛生中心網頁（https://dph.tycg.gov.tw/mental/）預約心理諮商，即日起歡迎新住民、外僑及移工等外籍朋友多加利用。