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LED燈更節能護眼 新竹縣逐步汰換校園照明設備

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
六家國小教室內已經換裝為LED平板照明，不僅亮度更亮，且光線均勻。記者巫鴻瑋／翻攝
六家國小教室內已經換裝為LED平板照明，不僅亮度更亮，且光線均勻。記者巫鴻瑋／翻攝

為落實校園節能永續發展，新竹縣近年已逐步將校園照明更新為LED燈具，不過仍有偏鄉學校受限經費，汰換速度緩慢，不過今年在企業贊助與政府補助下，預計將汰換超過5千盞燈、有22所學校受惠，其中大多為偏鄉學校，要為孩子營造舒適的光源環境。

縣長楊文科指出，學校教室照明是學生最常使用的設備，但傳統螢光燈管不僅耗電且亮度較低，容易造成光線不足的問題，在閱讀時對孩子的視力負擔大，因此為保護孩子們雙眼，汰換照明為LED燈正持續推動中。

楊文科說，縣府除了爭取中央經費，還擴大量能結合民間力量，目前有第一金控及台積電慈善基金會願意與縣府共同推動學校汰換LED燈具，選用高效能LED燈具不僅耗電功率明顯降低，同時有效降低眩光的不舒適感，保護學童視力，更是向下扎根節能減碳重要觀念，讓守護地球環境觀念從小做起。

過去因偏鄉學校受限預算不足，汰換燈具速度慢，今年則在企業及基金會贊助下，預計有18所新竹縣的偏鄉學校將能汰換燈具，約4500盞燈都將換裝為LED燈，不僅每年可節省27萬度電，還能省下67萬元電費。

其中台積電慈善基金會協助的學校包含尖石玉峰國小、尖石國中、竹東瑞峰國小、竹東員東國中、峨眉富興國小、峨眉國中、關西玉山國小、關西錦山國小、關西石光國中、關西富光國中、新埔清水國小、新埔照門國中、新豐精華國中、北埔國中及芎林國中；第一金控則協助寶山國小、寶山新城國小及寶山國中。

產發處指出，除了18所偏鄉學校外，新竹縣還另外推動4校「新竹縣學校燈具汰換節能改善執行計畫」，已汰換超過7500盞燈，費用一半來自能源局補助，另外一半汰換經費來源則是靠省下來的電費，分3到5年付給廠商，達到雙贏，今年還將再汰換1600盞燈。

偏鄉學校 新竹 台積電

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