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楊文科競總樂玩3D列印筆 讓孩子學立體建構與創意思考

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
楊文科競總周末推出3D列印筆課程廣受親子好評，吸引年輕家長支持。記者巫鴻瑋／攝影
楊文科競總周末推出3D列印筆課程廣受親子好評，吸引年輕家長支持。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨新竹縣長參選人楊文科競選總部每周末皆舉辦親子活動，昨天的3D魔法列印筆課程更是報名秒殺，競總辦公室指出希望藉親子活動讓孩子從玩樂中學習，也讓選舉不再只是傳統選戰，而是要營造社區共好。

楊文科競選總部表示，接連幾周舉辦的親子活動場場爆滿、報名秒殺，昨天舉辦的3D魔法列印筆課程就吸引60位學童到場，手拿3D筆運用線材對著圖樣描繪出立體眼鏡，讓孩子們又驚又喜。

競總希望打造小朋友的遊戲與學習樂園，從中還能學習到立體建構概念、練習手眼協調，在3D筆繪畫出圖樣的過程要製作出足夠的支撐點讓作品站立，因此需要相當高的專注度，作品完成後許多學員充滿成就感，更讓家長覺得創新的選舉模式，讓人更願意親近。

楊文科競選總部指出，接續10月22日還有DIY兒童袖珍品、10月30日有萬聖節手作課程等讓親子共學，民眾若有興趣，也可上楊文科臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/WKYang.HC）了解詳細報名資訊。

楊文科 親子 競選總部

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