環教饗宴嘉年華活動 「吃在地、食當季」低碳飲食觀念

桃園市環保局於昨日舉辦環教饗宴嘉年華活動，結合大溪 C House 溪房子手作坊，由丁廚房的藍帶主廚丁偉鴻，為永續餐桌、綠色飲食量身訂製餐點，將桃園在地青農生產的當季食材，轉化為歐陸創意料理，與桃園市31處環境教育設施場所夥伴分享。

藉由環教夥伴傳遞全食料理及友善耕作的理念，推廣從產地到餐桌的永續飲食，讓更多民眾關懷土地環境，實踐低碳綠生活，整場活動共減碳達1358(kgCO₂e)，落實「吃在地、食當季」的綠色低碳飲食觀念。

桃園市長鄭文燦感謝桃園31處環境教育場域夥伴們的努力與恆心，使桃園的環境教育場域，不論在質與量上都是全國第一，有夥伴們的努力與付出，才能成就今日美好的生活環境。

鄭文燦表示，台灣一年四季物產豐饒，春夏秋冬都有不同代表性的食材，桃園百年來都是臺灣北部大糧倉，孕育了豐富的物產，其中以桃園命名的桃園三號米，更是內行人才知道的全國好米比賽冠軍米，透過永續耕作方式，傳達在地食材可貴之處，不但符合永續減碳的趨勢，同時也是美味源頭的秘訣。

為響應全民綠生活行動，推廣綠色飲食，鼓勵社會大眾於日常飲食中，優先選用當季、在地的天然食材，不僅新鮮美味，還可以減少運送過程的碳排放量，由桃園在地食材取代需由外縣市運送的過程，縮短運輸里程，由原本碳排放量1,519(kgCO₂e)縮減為161(kgCO₂e)，共減碳量1,358(kgCO₂e)，落實「吃在地、食當季」的綠色低碳飲食觀念。

環保局長呂理德表示，環教饗宴嘉年華活動由「藍帶主廚丁偉鴻」為永續餐桌量身訂製，以「陸穀人家」的桃園三號米、「芸展農場」的有機黑木耳、「藍家友善農場」的有機韭菜、「野農生產合作社」提供星級主廚的有機蔬果、「飛鼠不渴」高山種植的當季南瓜、「天邑農莊」的天然放牧雞等桃園在地夥伴供應的食材呈現。